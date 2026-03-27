close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
russell, mercedes, suzuka, japan, f1, 2024, generic

Hoe laat begint de kwalificatie in Japan op Suzuka?

russell, mercedes, suzuka, japan, f1, 2024, generic — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de kwalificatie in Japan op Suzuka?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Japan en de eerste dag zit er alweer op op Suzuka. Voor de fans in Nederland betekent de race in het Land van de Rijzende Zon traditiegetrouw vroeg opstaan: hoe laat begint de kwalificatie morgen?

Op de vrijdag stonden de vrije trainingen op het programma en in beide sessies kwamen de Red Bulls van Max Verstappen en Isack Hadjar er eigenlijk amper aan te pas voor de voorste plekken, waardoor het opnieuw een lastig weekend belooft te worden voor het team van de Nederlander. Aan de andere kant liep het allemaal weer meer dan prima voor Mercedes, terwijl ook Oscar Piastri voor het eerst wat van de ware snelheid van McLaren wist tentoon te stellen. Het belooft uiteraard een spannende sessie te worden op de zaterdag, waar eerst nog de derde vrije training op de planning staat.

Suzuka

Suzuka staat wereldwijd bekend om zijn uitdagende karakter met iconische bochtencombinaties zoals de "Esses" en de razendsnelle 130R. Vanwege de enorme laterale krachten die hier op de auto's komen te staan, heeft Pirelli de drie hardste compounds uit de reeks geselecteerd: de C1, C2 en C3. Hoewel het zaterdag naar verwachting droog blijft, is er voor de race op zondag een reële kans op regenbuien.

Tijdschema

Het raceweekend op Suzuka gaat op zaterdag 28 maart vroeg in de ochtend voor de Nederlandse kijkers verder. De derde vrije training gaat om 03:30 uur van start. Na een paar uur rust keren de coureurs en teams om 07:00 uur weer terug op het asfalt voor de belangrijke kwalificatie in Japan. Omdat de zomertijd in Nederland pas in de nacht van zaterdag op zondag ingaat, bedraagt het tijdsverschil met Japan tijdens deze tweede dag nog precies acht uur.

Overzicht tijdschema

Zaterdag 28 maart
03:30 uur: Derde vrije training
07:00 uur: Kwalificatie

Zondag 29 maart
07:00 uur: Grand Prix van Japan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen

F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen

  Vandaag 11:26
  • 6
Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training

Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training

  Vandaag 08:00
  • 6
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

  Vandaag 07:50
  • 8
Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"

Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"

  Vandaag 05:57
  • 13
Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

  Gisteren 12:24
  • 7
Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

  Gisteren 10:06
  • 13

Ontdek het op Google Play
x