Hoe laat begint de kwalificatie in Japan op Suzuka?
Het Formule 1-circus is neergestreken in Japan en de eerste dag zit er alweer op op Suzuka. Voor de fans in Nederland betekent de race in het Land van de Rijzende Zon traditiegetrouw vroeg opstaan: hoe laat begint de kwalificatie morgen?
Op de vrijdag stonden de vrije trainingen op het programma en in beide sessies kwamen de Red Bulls van Max Verstappen en Isack Hadjar er eigenlijk amper aan te pas voor de voorste plekken, waardoor het opnieuw een lastig weekend belooft te worden voor het team van de Nederlander. Aan de andere kant liep het allemaal weer meer dan prima voor Mercedes, terwijl ook Oscar Piastri voor het eerst wat van de ware snelheid van McLaren wist tentoon te stellen. Het belooft uiteraard een spannende sessie te worden op de zaterdag, waar eerst nog de derde vrije training op de planning staat.
Suzuka
Suzuka staat wereldwijd bekend om zijn uitdagende karakter met iconische bochtencombinaties zoals de "Esses" en de razendsnelle 130R. Vanwege de enorme laterale krachten die hier op de auto's komen te staan, heeft Pirelli de drie hardste compounds uit de reeks geselecteerd: de C1, C2 en C3. Hoewel het zaterdag naar verwachting droog blijft, is er voor de race op zondag een reële kans op regenbuien.
Tijdschema
Het raceweekend op Suzuka gaat op zaterdag 28 maart vroeg in de ochtend voor de Nederlandse kijkers verder. De derde vrije training gaat om 03:30 uur van start. Na een paar uur rust keren de coureurs en teams om 07:00 uur weer terug op het asfalt voor de belangrijke kwalificatie in Japan. Omdat de zomertijd in Nederland pas in de nacht van zaterdag op zondag ingaat, bedraagt het tijdsverschil met Japan tijdens deze tweede dag nog precies acht uur.
Overzicht tijdschema
Zaterdag 28 maart
03:30 uur: Derde vrije training
07:00 uur: Kwalificatie
Zondag 29 maart
07:00 uur: Grand Prix van Japan
