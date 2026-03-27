Super clipping is ook tijdens de F1 Grand Prix van Japan weer onderwerp van gesprek geworden. Het lijkt erop dat de koningsklasse de uitdaging van iconische bochten aan het verliezen is. Dit weekend is de 130R aan de beurt, zo blijkt uit de telemetrie van de vrije trainingen die deze vrijdag op Suzuka werden gehouden.

Batterijmanagement is erg belangrijk geworden in de Formule 1 door de nieuwe power units. Net als de afgelopen jaren is het nog altijd de V6-turbo, maar de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de MGU-K is niet langer 90-10 of 80-20, maar ongeveer fiftyfifty. De coureurs zijn constant bezig met het opladen van de batterij en één van de manieren om dat te doen is super clipping. Richting het einde van het rechte stuk drijft de verbrandingsmotor niet langer de achterwielen aan om de auto richting de topsnelheid te brengen, maar drijft het de elektromotor aan om de batterij op te laden. We zagen tijdens de seizoensopener in Melbourne al dat auto's meer dan 50 kilometer per uur verloren op het rechte stuk tussen bochten 8 en 9.

Auto's kunnen 70 kilometer per uur verliezen rond de 130R

Op het Suzuka International Racing Course is het er niet bepaald beter op geworden. Op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de befaamde 130R zien we het fenomeen super clipping op extreme wijze terugkeren. De auto's beginnen hun snelheid vlak voor de 130R te verliezen en de pace zakt dramatisch richting de Casio Triangle, de laatste chicane. De 130R zelf wordt met ongeveer 30 kilometer per uur minder genomen ten opzichte van de vorige twee generatie F1-bolides.

© Red Bull Content Pool | Verstappen door de 130R

De cijfers vanuit de telemetrie laten zien dat er door super clipping een totaal snelheidsverlies is van 46 tot 70 kilometer per uur tussen halverwege het rechte stuk na Spoon Curve en de exit van de 130R, afhankelijk van de auto. Bij Audi is het effect het minst merkbaar, maar toch verliest Nico Hülkenberg 46 kilometer per uur en bij Gabriel Bortoleto is het 51 kilometer per uur. Bij Max Verstappen en Kimi Antonelli gaat het om 53 kilometer per uur en bij George Russell om 54 kilometer per uur, zo wijst de data uit.

De meeste auto's weten de impact van de super clipping onder de 60 kilometer per uur te houden. Bij Alpine zien we het grootste verschil. Pierre Gasly verliest maar liefst 64 kilometer per uur tussen het rechte stuk na Spoon Curve en de exit van de 130R en bij Franco Colapinto is het maar liefst 70 kilometer per uur.

Aanpassing van maximale energieterugwinning

De FIA had voor het raceweekend in Japan al aangekondigd dat de maximale energieterugwinning van negen megajoule naar acht megajoule zou gaan gedurende de kwalificatie. Op Suzuka zijn er namelijk relatief weinig harde remzones en hoe minder remzones je hebt, des te meer je afhankelijk bent van super clipping om energie terug te winnen. Door de maximale energieterugwinning terug te schroeven, kan er simpel gezegd over het algemeen minder vermogen gebruikt worden. De snelheden zullen dus wat lager liggen. Aan de andere kant hoeven de coureurs iets minder rekening te houden met het terugwinnen van energie, omdat er überhaupt minder energie teruggewonnen kan worden. De verwachting is dat er ongeveer vier seconden per ronde minder aan super clipping gedaan hoeft te worden in de kwalificatie ten opzichte van de vrije trainingen en de race.

Gerelateerd