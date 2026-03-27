Verstappen during FP1 at Suzuka

Verstappen krijgt grootste upgradepakket van iedereen in Japan, nieuwe batterij voor Norris

Verstappen during FP1 at Suzuka — Foto: © Red Bull Content Pool
1 reactie

Verstappen krijgt grootste upgradepakket van iedereen in Japan, nieuwe batterij voor Norris

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Een nieuw Formule 1-weekend betekent natuurlijk ook nieuwe upgrades. Vooral Red Bull Racing heeft flink uitgepakt richting de Grand Prix van Japan. GPFans zet alle upgrades en verwisselde motoronderdelen op een rijtje.

Kampioenschapsleider Mercedes heeft geen nieuwe, zichtbare onderdelen ontwikkeld voor de derde ronde van het seizoen op het Suzuka International Racing Course. Datzelfde geldt voor McLaren, Racing Bulls en Audi. Red Bull laat de meeste geüpgradede onderdelen noteren. De inlaat van de sidepod is aangepast om een hogere druk te creëren. Dat zou de luchtstroom efficiënter maken in samenwerking met het chassis en de vloer. Daar hoort ook een nieuwe engine cover bij. De vloer is tevens stevig onder handen genomen. Door wijzigingen aan de vloer moet het meer downforce kunnen genereren in samenwerking met de nieuwe sidepods. De achterhoeken zijn aangepakt om de remmen beter de kunnen koelen. Deze upgrade is specifiek voor Japan ontwikkeld.

Upgrades in de rest van het veld

Verder zien we dat Ferrari de voorhoeken en de vloer heeft aangepast om meer downforce te genereren. De Scuderia geeft toe dat de voorremmen hierdoor niet zo snel gekoeld kunnen worden als voorheen. Williams heeft een nieuwe voorwielophanging meegenomen naar Suzuka. Aston Martin heeft een nieuwe voorvleugel ontwikkeld en de vloer aangepast voor meer downforce. Haas heeft de actuator van de actieve voorvleugel versimpeld om een efficiëntere luchtstroom te creëren. Alpine probeert meer prestaties te halen uit de voorhoeken en de achtervleugel en heeft op die gebieden dus wijzigingen aangebracht. Bij Cadillac is de diffuser op de schop gegaan om de aerodynamische druk aan de achterkant aan te pakken.

Nieuwe motoronderdelen

Voor de Grand Prix van Japan worden er ook nieuwe motoronderdelen in de pool gegooid. Max Verstappen krijgt van Red Bull Ford een nieuwe MGU-K en PU-ANC. Op de Racing Bulls van Liam Lawson is een nieuw uitlaatsysteem gemonteerd. De Mercedes-batterij van de McLaren van Lando Norris kon na China de prullenbak in. De regerend wereldkampioen krijgt niet alleen een nieuwe energy store voor dit weekend, maar ook nieuwe control electronics. Datzelfde geldt voor Lance Stroll. De andere Aston Martin van Fernando Alonso krijgt een nieuwe PU-ANC, simpel gezegd een hulpmiddelpakket voor de power unit. Niemand gaat over de limieten zoals aangegeven in Artikel 8.2.2 van sectie B, en dus worden er geen gridstraffen uitgedeeld.

Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"

Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"

FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie

FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen Live

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen

Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden" Max Verstappen

Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"

Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training Samenvatting VT2

Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort Samenvatting VT1

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

