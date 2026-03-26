Het Formule 1-circus is neergestreken in Japan voor de volgende krachtmeting op het legendarische circuit van Suzuka. Voor de fans in Nederland betekent de race in het Land van de Rijzende Zon traditiegetrouw vroeg opstaan om niets van de actie op de baan te hoeven missen.

In de aanloop naar de eerste trainingen is er veel te doen over een last-minute regelwijziging van de FIA, waarbij de limiet voor energieterugwinning is verlaagd om "super clipping" tegen te gaan. Max Verstappen heeft al laten weten niet onder de indruk te zijn van deze aanpassing en pleit voor fundamentelere wijzigingen aan de reglementen. Verder trekt Haas de aandacht met een speciale "Godzilla"-livery en maakt Jak Crawford zijn opwachting bij Aston Martin. Hij zal tijdens de eerste vrije training het stuur overnemen van Fernando Alonso.

Suzuka

Suzuka staat wereldwijd bekend om zijn uitdagende karakter met iconische bochtencombinaties zoals de "Esses" en de razendsnelle 130R. Vanwege de enorme laterale krachten die hier op de auto's komen te staan, heeft Pirelli de drie hardste compounds uit de reeks geselecteerd: de C1, C2 en C3. De weersverwachting voor de vrijdag is gunstig; met een maximale temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius en een minimale kans op neerslag lijken de teams onder droge omstandigheden aan hun afstelling te kunnen werken voor de rest van het weekend.

Tijdschema

Het raceweekend op Suzuka begint op vrijdag 27 maart vroeg in de ochtend voor de Nederlandse kijkers. De eerste vrije training gaat om 03:30 uur van start. Na een paar uur rust keren de coureurs en teams om 07:00 uur weer terug op het asfalt voor de tweede oefensessie. Omdat de zomertijd in Nederland pas in de nacht van zaterdag op zondag ingaat, bedraagt het tijdsverschil met Japan tijdens deze eerste dag nog precies acht uur.

Vrijdag 27 maart

03:30 uur: Eerste vrije training

07:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 28 maart

03:30 uur: Derde vrije training

07:00 uur: Kwalificatie

Zondag 29 maart

07:00 uur: Grand Prix van Japan

