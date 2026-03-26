Leclerc and Albon at Suzuka

Hoe laat begint het raceweekend in Japan op Suzuka?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Japan voor de volgende krachtmeting op het legendarische circuit van Suzuka. Voor de fans in Nederland betekent de race in het Land van de Rijzende Zon traditiegetrouw vroeg opstaan om niets van de actie op de baan te hoeven missen.

In de aanloop naar de eerste trainingen is er veel te doen over een last-minute regelwijziging van de FIA, waarbij de limiet voor energieterugwinning is verlaagd om "super clipping" tegen te gaan. Max Verstappen heeft al laten weten niet onder de indruk te zijn van deze aanpassing en pleit voor fundamentelere wijzigingen aan de reglementen. Verder trekt Haas de aandacht met een speciale "Godzilla"-livery en maakt Jak Crawford zijn opwachting bij Aston Martin. Hij zal tijdens de eerste vrije training het stuur overnemen van Fernando Alonso.

Suzuka staat wereldwijd bekend om zijn uitdagende karakter met iconische bochtencombinaties zoals de "Esses" en de razendsnelle 130R. Vanwege de enorme laterale krachten die hier op de auto's komen te staan, heeft Pirelli de drie hardste compounds uit de reeks geselecteerd: de C1, C2 en C3. De weersverwachting voor de vrijdag is gunstig; met een maximale temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius en een minimale kans op neerslag lijken de teams onder droge omstandigheden aan hun afstelling te kunnen werken voor de rest van het weekend.

Tijdschema

Het raceweekend op Suzuka begint op vrijdag 27 maart vroeg in de ochtend voor de Nederlandse kijkers. De eerste vrije training gaat om 03:30 uur van start. Na een paar uur rust keren de coureurs en teams om 07:00 uur weer terug op het asfalt voor de tweede oefensessie. Omdat de zomertijd in Nederland pas in de nacht van zaterdag op zondag ingaat, bedraagt het tijdsverschil met Japan tijdens deze eerste dag nog precies acht uur.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 27 maart
03:30 uur: Eerste vrije training
07:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 28 maart
03:30 uur: Derde vrije training
07:00 uur: Kwalificatie

Zondag 29 maart
07:00 uur: Grand Prix van Japan

Gerelateerd

Japan Suzuka

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  • Vandaag 08:21
Journalist reageert na wegsturen door Verstappen: "Belangrijkere problemen in de wereld"

  • Vandaag 16:41
Verstappen zorgt voor verdeeldheid na wegsturen journalist: "Erg kinderachtig van Max"

  • Vandaag 15:19
Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

  • Vandaag 10:06
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  • Vandaag 07:28
Verstappen reageert kleinzerig, maar Engelse F1-journalisten moeten ook in de spiegel kijken

  • Vandaag 13:26
Net binnen

21:45
Recap
Verstappen veroorzaakt rel met journalist, FIA geeft geen DSQ aan illegale Mercedes | GPFans Recap
20:10
Stroll krijgt vraag over pijn in de auto: "Kunnen een halve race rijden"
19:25
Podcast
'Als Red Bull die balans op orde krijgt, kijk ik niet gek op van een Red Bull op het podium'
18:44
Piastri mikt in Japan op minimaal doel: 'De lichten aan zien gaan"
18:05
Hamilton reageert op kritiek: "Niemand traint zo hard als ik"
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

