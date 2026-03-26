close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Norris verwacht beterschap van McLaren: 'Alles aan doen om te zorgen dat het niet weer gebeurt'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor regerend wereldkampioen Lando Norris is het nieuwe seizoen nog niet helemaal begonnen. Zo wist de Engelsman in Australië nog als vijfde over de streep te komen, maar in China zorgden problemen ervoor dat het McLaren-duo niet eens aan de race kon beginnen.

McLaren-teambaas Andrea Stella was in China al teleurgesteld over de DNS van Oscar Piastri en Norris. "Wat er vandaag gebeurde, is dat we bij Lando’s auto, tijdens de voorbereiding op de ronden naar de startgrid, problemen zagen met de elektrische kant van de krachtbron. We konden niet communiceren met dit onderdeel", zo wees de Italiaan op de problemen van Norris. Piastri kon wel richting de startgrid, maar ook hij kende problemen: "Bij Oscar was het probleem eigenlijk makkelijker te diagnosticeren. Het lijkt een probleem te zijn met hetzelfde onderdeel van de aandrijflijn aan de elektrische kant, maar dan van een andere aard."

Dubbele DNS was pijnlijk

Tijdens de persconferentie in Japan legt Norris uit dat het team er alles aan gaat doen om zo’n situatie op Suzuka te voorkomen: "Het duurde even voordat we alles op een rijtje hadden. Het was natuurlijk pijnlijk voor ons als team, en het zag er niet goed uit dat twee auto’s niet aan de start verschenen. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zoiets niet meer gebeurt. Het deed erg veel pijn."

Daarnaast is de regerend kampioen optimistisch over de potentie van de MCL40: "De wagen heeft enorm veel potentie."

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

  • 21 minuten geleden
FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit

  • 41 minuten geleden
  • 6
'FIA weigert eventuele regelwijziging om racen te verbeteren: kwalificatie wordt wél bekeken'

  • 23 maart 2026 12:54
  • 10
Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

  • 22 maart 2026 17:44
  • 9
Door Hamilton onthuld Mercedes-geheim stellig ontkend: "Lewis ziet dingen die er niet zijn"

  • 23 maart 2026 13:29
  • 4
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap Recap

  • 22 maart 2026 21:42
  • 3

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

23 maart 2026 14:02
Ontdek het op Google Play
x