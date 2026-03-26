Voor regerend wereldkampioen Lando Norris is het nieuwe seizoen nog niet helemaal begonnen. Zo wist de Engelsman in Australië nog als vijfde over de streep te komen, maar in China zorgden problemen ervoor dat het McLaren-duo niet eens aan de race kon beginnen.

McLaren-teambaas Andrea Stella was in China al teleurgesteld over de DNS van Oscar Piastri en Norris. "Wat er vandaag gebeurde, is dat we bij Lando’s auto, tijdens de voorbereiding op de ronden naar de startgrid, problemen zagen met de elektrische kant van de krachtbron. We konden niet communiceren met dit onderdeel", zo wees de Italiaan op de problemen van Norris. Piastri kon wel richting de startgrid, maar ook hij kende problemen: "Bij Oscar was het probleem eigenlijk makkelijker te diagnosticeren. Het lijkt een probleem te zijn met hetzelfde onderdeel van de aandrijflijn aan de elektrische kant, maar dan van een andere aard."

Dubbele DNS was pijnlijk

Tijdens de persconferentie in Japan legt Norris uit dat het team er alles aan gaat doen om zo’n situatie op Suzuka te voorkomen: "Het duurde even voordat we alles op een rijtje hadden. Het was natuurlijk pijnlijk voor ons als team, en het zag er niet goed uit dat twee auto’s niet aan de start verschenen. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zoiets niet meer gebeurt. Het deed erg veel pijn."

Daarnaast is de regerend kampioen optimistisch over de potentie van de MCL40: "De wagen heeft enorm veel potentie."

