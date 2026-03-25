close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Viaplay, social

Bedrag per maand Apple iTunes lijkt te hinten op prijsverhoging Viaplay

Foto: © IMAGO
3 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Viaplay lijkt voor te sorteren op een prijsverhoging van drie euro per maand, nu de tarieven in de App Store van Apple fors zijn gestegen. Hoewel de streamingdienst aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen de prijzen nog gelijk hield, wijst de situatie nu op een naderende verandering voor de rest van de markt, zo zocht TotaalTV uit.

Waar abonnees bij providers als Ziggo, KPN en Odido momenteel nog 21,99 euro per maand betalen, is de prijs bij Apple iTunes inmiddels gestegen naar 24,99 euro per maand. De onduidelijkheid over de tarieven zorgt voor de nodige verwarring onder Formule 1-fans. Momenteel loopt er nog een actie waarbij een jaarabonnement op basis van vooruitbetaling omgerekend 14,92 euro per maand kost, maar deze aanbieding loopt op 31 maart af. Deze scherpe prijs is echter alleen beschikbaar voor wie het abonnement rechtstreeks bij Viaplay afsluit. Wie via Apple een abonnement neemt, is niet alleen maandelijks duurder uit, maar betaalt ook voor een jaarabonnement met 204,99 euro een aanzienlijk hoger bedrag.

Prijsstijging bij Apple voorbode?

De reden voor de hogere prijs bij Apple heeft te maken met de afdrachten die het techbedrijf eist. "Apple rekent bij abonnementverkoop via iTunes een vergoeding aan de verkoper die kan oplopen tot meer dan 30 procent van de abonnementsprijs", zo klinkt de verklaring. Het is niet ongebruikelijk dat verkopers deze kosten doorberekenen aan de klant. In het verleden is het echter vaker voorgekomen dat een prijsverhoging bij Apple een voorbode was voor een algemene tariefstijging bij Viaplay. Vorig jaar was de maandprijs van 21,99 euro nog overal gelijk, maar de huidige stap van Apple voorspelt volgens de laatste signalen weinig goeds voor de nabije toekomst.

Snelle beslissing?

Voor fans die de prijsverhoging voor willen zijn, tikt de klok. Viaplay is wettelijk verplicht om een prijsverhoging minimaal 30 dagen voor ingang te communiceren aan de abonnees. Indien de algemene prijs inderdaad richting de 25 euro gaat, kan het afsluiten van een jaarabonnement tegen de huidige actieprijs een flinke besparing opleveren. Hierbij moet wel het volledige bedrag van 180 euro vooraf worden betaald.

