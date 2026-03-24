Volgens Nürburgring-expert Mischa Charoudin is het een zege dat Max Verstappen zoveel aandacht schenkt aan de Nordschleife en het racen daar. De Russische coureur, die ook nog een tijd in Nederland heeft gewoond, stelt in gesprek met GPFans dat Verstappen voor de derde ‘schokgolf’ voor het circuit heeft gezorgd.

Afgelopen weekend vond de NLS2-race plaats op de Nürburgring. Verstappen nam ook deel aan dat weekend en wist wederom te imponeren. Zo klokte de viervoudig Formule 1-coureur op zaterdagochtend de poleposition en kwam het team zaterdagmiddag als eerste over de streep, na een titanengevecht met Christopher Haase. Uiteindelijk werd het team gediskwalificeerd omdat het tijdens het weekend te veel setjes banden had gebruikt. Desondanks is de aandacht van Verstappen voor de Nordschleife volgens Charoudin een echte zege.

Sabine Schmitz zorgde voor eerste populariteitsboost

Charoudin loopt al heel wat jaren mee en wijst op wat in zijn ogen drie hoogtepunten van de Nürburgring zijn. “Ik noem het de derde schokgolf van de Nürburgring. De eerste was Sabine Schmitz met haar Ford Transit-ronde bij Top Gear. Daarvoor kon je hier op het circuit rondrijden, parkeren en picknicken; dat was allemaal mogelijk. Het was gewoon een tolweg, en toen werd het ineens bekend,” zo stipt hij de eerste ‘schokgolf’ aan.

Verstappen brengt nieuwe fans naar Nordschleife

De tweede schokgolf is in zijn ogen het ‘simpele’ vermaak: “Eind jaren 2010 kwamen social media met alle crashfilmpjes en toen is de populariteit ook helemaal ontploft.” En ten derde de komst van Verstappen: “En nu dan Max Verstappen. Je zag het vorig jaar al aan de aanvragen voor huurauto’s en hotelovernachtingen; die waren massaal toegenomen. Mensen die nog nooit van de Nürburgring hadden gehoord, hebben het leren kennen door hem. Dat is voor mij als coureur, als iemand die van de regio houdt en als ondernemer gewoon geweldig.”

Viervoudig kampioen toont respect

Daarbij is het Charoudin opgevallen dat Verstappen als Formule 1-wereldkampioen niet met de neus omhoog over het circuit loopt, maar gewoon ‘one of the guys’ is. “Ik vind het ook tof hoe Max daarmee omgaat, veel respect. Zijn team geeft mogelijkheden aan coureurs die die anders niet zouden hebben,” vertelt hij.

Na Verstappen is Hamilton ook wel welkom

Verstappen heeft inmiddels zijn weg gevonden op het Duitse circuit en volgens Charoudin zou een oude rivaal van hem er ook goed passen. “Ik denk dat we een beetje rivaliteit moeten hebben. Zullen we dan maar Hamilton in een Ferrari hier neerzetten?”, grapt hij. Op een serieuzere noot stelt Charoudin dat het wellicht een idee is om Formule 1-coureurs een aparte klasse te geven: “We moeten meer van die superpiloten hebben die Formule 1 rijden, en we moeten een aparte klasse hebben. We hebben nu de SP9 Pro en Pro-Am, waarom maken we geen SP9 F1? Dat zou echt perfect zijn.”

