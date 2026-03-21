Max Verstappen heeft zojuist de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie op zijn naam geschreven. Maar gaat hij nog meer NLS-races verrijden om zich voor te bereiden op de 24-uurswedstrijd? Na de overwinning van vandaag gaat de Mercedes-AMG-coureur op deze vraag in.

Verstappen heeft zich samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella ingeschreven voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Om meer ervaring op te doen op de Nordschleife en met de Mercedes-AMG GT3 besloot de Nederlander om vandaag met de twee laatstgenoemden de 58. ADAC Barbarossapreis te doen. En het trio van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing won direct, en nog met een minuut voorsprong ook. Tussen NLS2 en de 24h-Rennen staan er nog drie NLS-races op de planning.

11, 18 en 19 april vrijgekomen voor Verstappen

Aanvankelijk heeft Verstappen Racing zich überhaupt niet ingeschreven voor NLS3 op 11 april. Auer, Gounon en Juncadella rijden dan allemaal in de GT World Challenge Europe Endurance Cup op het Circuit Paul Ricard. Ook Verstappen Racing doet dan mee als 'team', al wordt de AMG op de Nürburgring gerund door Winward Racing en die in de GT World Challenge door 2 Seas Motorsport.

Verstappen Racing heeft zich wel ingeschreven voor de ADAC 24h Qualifiers, die tellen als NLS4 en NLS5. Gounon en Juncadella zijn op die 18 en 19 april opnieuw niet beschikbaar vanwege een clash met het FIA World Endurance Championship in Imola. Auer kan dat weekend wel racen op de Nürburgring, maar Verstappen nu ook.

De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabie zijn namelijk afgelast vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Plotseling zijn 11, 18 en 19 april dus vrijgekomen voor Max. Gaat hij dan ook racen? "We zijn ernaar aan het kijken", klonk het vanuit Verstappen tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Het hangt ervan af of het allemaal haalbaar is. Maar ik ben altijd blij om hier te racen!"

Omdat zijn drie ploegmaten allemaal niet kunnen tijdens NLS3, lijkt het voor nu onwaarschijnlijk dat Max daar aan mee zal doen. Technisch gezien mag het wel in dit kampioenschap om een race van vier uur volledig in je eentje te doen. Dat Verstappen de 24h Qualifiers aan zijn programma toevoegt, lijkt een stuk realistischer, maar de knoop is dus nog niet doorgehakt.

