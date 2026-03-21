Verstappen 'heel comfortabel' en reageert op winst met Mercedes: "Racen hier is fantastisch"
Max Verstappen heeft opnieuw in de Nürburgring Langstrecken-Serie gewonnen. Ditmaal heeft hij dat gedaan met Mercedes-AMG Team Verstappen Racing en met Jules Gounon en Dani Juncadella. De viervoudig wereldkampioen reageert na zijn zege in de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de NLS.
Verstappen mocht vanaf de pole position vertrekken. De openingsfase draaide vooral om het gevecht tussen hem en de Scherer Sport PHX-Audi van Christopher Haase. Daarna moesten Juncadella en Gounon proberen de ROWE Racing-BMW van Dan Harper en Jordan Pepper achter zich te houden. Dit lukte allemaal en Verstappen kon toen de laatste stint doen zonder al te veel druk. Het trio in de door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG kwam met bijna een minuut voorsprong op de concurrentie over de streep.
Verstappen voelt zich heel comfortabel
"Twee overwinningen met twee verschillende auto's", begint Verstappen direct na de race, onder andere tegenover GPFans. Hij wijst naar het feit dat hij vorig jaar won met de Ferrari 296 GT3. "Dit hele weekend draaide voor mij om ervaring opdoen met deze auto op de Nordschleife. Ik heb dat met superveel plezier gedaan. Het team had de auto ook heel goed voorbereid. We hebben een boel kunnen testen. Ik voel me heel comfortabel in de auto. Het was een mooie ervaring voor mij om hier vandaag te rijden."
Jarenlang voorbereid op de simulator
Verstappen staat door zijn kritiek op de F1-reglementen bekend om zijn 'Mario Kart'-uitspraken. Toen hem werd gevraagd of hij op Rainbow Road had geoefend ter voorbereiding op de Nürburgring-race, antwoordde de Limburger: "Nee, dat niet, maar ik heb in de afgelopen jaren wel veel simulatorwerk gedaan en dat helpt veel als je hier als rookie komt en je hier voor het eerst rijdt. Weten waar je naartoe moet, dat helpt natuurlijk ook. Vervolgens is het een kwestie van op snelheid komen met de GT-auto's. Racen hier is fantastisch en ik ben heel blij dat er deel van uitmaak."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
- Vandaag 11:19
- 4
- 37 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
- 12 minuten geleden
- 37 minuten geleden
- 1 uur geleden
- 1
- 1 uur geleden
- 1
- 2 uur geleden
- 2
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
- 14 maart
- 3 maart
- 2 maart
- 8 maart
- 12 maart
- 14 maart