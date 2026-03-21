Verstappen during NLS2

Verstappen 'heel comfortabel' en reageert op winst met Mercedes: "Racen hier is fantastisch"

Verstappen during NLS2 — Foto: © IMAGO
Verstappen 'heel comfortabel' en reageert op winst met Mercedes: "Racen hier is fantastisch"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft opnieuw in de Nürburgring Langstrecken-Serie gewonnen. Ditmaal heeft hij dat gedaan met Mercedes-AMG Team Verstappen Racing en met Jules Gounon en Dani Juncadella. De viervoudig wereldkampioen reageert na zijn zege in de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de NLS.

Verstappen mocht vanaf de pole position vertrekken. De openingsfase draaide vooral om het gevecht tussen hem en de Scherer Sport PHX-Audi van Christopher Haase. Daarna moesten Juncadella en Gounon proberen de ROWE Racing-BMW van Dan Harper en Jordan Pepper achter zich te houden. Dit lukte allemaal en Verstappen kon toen de laatste stint doen zonder al te veel druk. Het trio in de door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG kwam met bijna een minuut voorsprong op de concurrentie over de streep.

Verstappen voelt zich heel comfortabel

"Twee overwinningen met twee verschillende auto's", begint Verstappen direct na de race, onder andere tegenover GPFans. Hij wijst naar het feit dat hij vorig jaar won met de Ferrari 296 GT3. "Dit hele weekend draaide voor mij om ervaring opdoen met deze auto op de Nordschleife. Ik heb dat met superveel plezier gedaan. Het team had de auto ook heel goed voorbereid. We hebben een boel kunnen testen. Ik voel me heel comfortabel in de auto. Het was een mooie ervaring voor mij om hier vandaag te rijden."

Jarenlang voorbereid op de simulator

Verstappen staat door zijn kritiek op de F1-reglementen bekend om zijn 'Mario Kart'-uitspraken. Toen hem werd gevraagd of hij op Rainbow Road had geoefend ter voorbereiding op de Nürburgring-race, antwoordde de Limburger: "Nee, dat niet, maar ik heb in de afgelopen jaren wel veel simulatorwerk gedaan en dat helpt veel als je hier als rookie komt en je hier voor het eerst rijdt. Weten waar je naartoe moet, dat helpt natuurlijk ook. Vervolgens is het een kwestie van op snelheid komen met de GT-auto's. Racen hier is fantastisch en ik ben heel blij dat er deel van uitmaak."

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Verstappen met brede glimlach na pole op Nürburgring: "We kunnen lekker aanvallen"

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Verstappen onderzoekt meer NLS-mogelijkheden door afgelaste F1-races: "Altijd blij hier te racen!"

Gounon en Juncadella kunnen geluk niet op na NLS2-zege met Verstappen: "Exceptioneel"

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

