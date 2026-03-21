Verstappen during NLS2

Verstappen en Haase in titanenstrijd gedurende eerste stint op Nürburgring

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft zijn eerste stint er al opzitten in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De openingsfase van de 58. ADAC Barbarossapreis werd gekenmerkt door een geweldig gevecht tussen de viervoudig wereldkampioen in de Mercedes-AMG en Christopher Haase in de Scherer Sport PHX. Verstappen reageert kort maar krachtig.

Verstappen had de pole position gepakt met een tijd van 7:51.751 op de Nürburgring Nordschleife. In de kwalificatie wist hij Haase nog te verschalken, maar de Duitser gebruikte op de Döttinger Höhe de slipstream op slimme wijze om langs de bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing te komen. Het was touwtje trekken tussen de twee gedurende de eerste stint. In de allerlaatste ronde voor de pitstop pakte Verstappen Haase weer terug. Ze gingen zij-aan-zij richting de laatste chicane en de Limburger lag op die manier weer voorop. "Auto voelt goed", klonk het bij het uitstappen tegenover GPFans. Dani Juncadella heeft de door Winward Racing AMG overgenomen voor de tweede van vier stints en breidt momenteel zijn leiding uit.

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife Verstappen.com Racing Nürburgring Langstrecken-Serie Mercedes-AMG

Verstappen met brede glimlach na pole op Nürburgring: "We kunnen lekker aanvallen"

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

LIVE | Verstappen in NLS2 op Nürburgring: volg de tv-uitzending, onboard en live timing hier Live

LIVE | Verstappen kwalificeert voor NLS2: volg de tv-uitzending, onboard en live timing hier Live

Verstappen begint aan Mercedes-avontuur: alles wat jij moet weten over de Nürburgring en NLS

Coronel over F1-reglementen: "Mijn autosporthart bloedt, echt"

