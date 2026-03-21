Verstappen en Haase in titanenstrijd gedurende eerste stint op Nürburgring
Max Verstappen heeft zijn eerste stint er al opzitten in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De openingsfase van de 58. ADAC Barbarossapreis werd gekenmerkt door een geweldig gevecht tussen de viervoudig wereldkampioen in de Mercedes-AMG en Christopher Haase in de Scherer Sport PHX. Verstappen reageert kort maar krachtig.
Verstappen had de pole position gepakt met een tijd van 7:51.751 op de Nürburgring Nordschleife. In de kwalificatie wist hij Haase nog te verschalken, maar de Duitser gebruikte op de Döttinger Höhe de slipstream op slimme wijze om langs de bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing te komen. Het was touwtje trekken tussen de twee gedurende de eerste stint. In de allerlaatste ronde voor de pitstop pakte Verstappen Haase weer terug. Ze gingen zij-aan-zij richting de laatste chicane en de Limburger lag op die manier weer voorop. "Auto voelt goed", klonk het bij het uitstappen tegenover GPFans. Dani Juncadella heeft de door Winward Racing AMG overgenomen voor de tweede van vier stints en breidt momenteel zijn leiding uit.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
