close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen pole in NLS2

Verstappen met brede glimlach na pole op Nürburgring: "We kunnen lekker aanvallen"

Verstappen pole in NLS2 — Foto: © IMAGO
6 reacties

Verstappen met brede glimlach na pole op Nürburgring: "We kunnen lekker aanvallen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen mogen de 58. ADAC Barbarossapreis vanmiddag vanaf de pole position aanvangen. De laatstgenoemde klokte namelijk de snelste tijd op de Nürburgring Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen reageert tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans.

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing staat bovenaan de tijdenlijst voor de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Juncadella pakte aanvankelijk de eerste plaats met een 8:01.310. Vervolgens was er een lange Code 60 in de laatste chicane vanwege een crash, waardoor verbeteringen lang uitbleven. Verstappen en Gounon deden afwisselend een aantal installatieronden, terwijl de door Winward Racing gerunde bolide terugzakte naar P15. Met een 7:51.751 in de slotfase van Max zelf positioneerde Verstappen Racing zich weer op de eerste plek.

Bijzonder gevoel

"Het is altijd een kwestie van geluk hebben met verkeer hier. In mijn rondje had ik niet zo veel verkeer. En ik kwam over de streep, één seconde voordat er weer een Code 60 was", lachte Verstappen na zijn poleronde. "Het gevoel in de auto is goed. Natuurlijk moet ik nog wel wat ervaring opbouwen met de auto. Maar we kunnen lekker aanvallen en het zonnetje schijnt, dus het is zeer goed zo. Om op een baan als deze te rijden geeft zo'n bijzonder gevoel."

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife Verstappen.com Racing Nürburgring Langstrecken-Serie Mercedes-AMG

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

LIVE | Verstappen in NLS2 op Nürburgring: volg de tv-uitzending, onboard en live timing hier Live

LIVE | Verstappen kwalificeert voor NLS2: volg de tv-uitzending, onboard en live timing hier Live

Verstappen begint aan Mercedes-avontuur: alles wat jij moet weten over de Nürburgring en NLS

Estre over Verstappen: "Hij is de beste coureur ter wereld"

Coronel over F1-reglementen: "Mijn autosporthart bloedt, echt"

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Ontdek het op Google Play
x