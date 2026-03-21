Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen mogen de 58. ADAC Barbarossapreis vanmiddag vanaf de pole position aanvangen. De laatstgenoemde klokte namelijk de snelste tijd op de Nürburgring Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen reageert tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans.

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing staat bovenaan de tijdenlijst voor de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Juncadella pakte aanvankelijk de eerste plaats met een 8:01.310. Vervolgens was er een lange Code 60 in de laatste chicane vanwege een crash, waardoor verbeteringen lang uitbleven. Verstappen en Gounon deden afwisselend een aantal installatieronden, terwijl de door Winward Racing gerunde bolide terugzakte naar P15. Met een 7:51.751 in de slotfase van Max zelf positioneerde Verstappen Racing zich weer op de eerste plek.

Bijzonder gevoel

"Het is altijd een kwestie van geluk hebben met verkeer hier. In mijn rondje had ik niet zo veel verkeer. En ik kwam over de streep, één seconde voordat er weer een Code 60 was", lachte Verstappen na zijn poleronde. "Het gevoel in de auto is goed. Natuurlijk moet ik nog wel wat ervaring opbouwen met de auto. Maar we kunnen lekker aanvallen en het zonnetje schijnt, dus het is zeer goed zo. Om op een baan als deze te rijden geeft zo'n bijzonder gevoel."

