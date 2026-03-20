Citroën-teambaas Cyril Blais ziet dat de Formule 1 voor enorme uitdagingen staat met de introductie van de nieuwe motorreglementen. Volgens de Fransman, die met zijn team actief is in de Formule E, komt de koningsklasse van de autosport nu in een vaarwater terecht dat voor zijn tak van sport al jaren dagelijkse kost is.

De focus verschuift dit jaar van pure snelheid naar extreem energiemanagement, waarbij de grens tussen beide raceklassen steeds vager wordt. De kern van de verandering ligt in de nieuwe 50/50 vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische systemen. Waar de verbrandingsmotor voorheen nog het overgrote deel van het vermogen leverde, is dat nu teruggebracht naar ongeveer 540 pk. De elektrische MGU-K moet de rest van het vermogen compenseren door maar liefst 470 pk te leveren.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe technologie

"Teambazen hebben geen contact met mij opgenomen", zo reageert Blais lachend exclusief op een vraag van GPFans over de overstap naar deze technologie. "Het is voor hen een nieuwe wereld. De energie is nu een groot deel van het managen. Vooral in Melbourne. Daar hoorden ze voor het eerst over lift en coast en clipping." Door de grote afhankelijkheid van de batterij moeten coureurs hun rijstijl radicaal aanpassen. Termen als 'lift and coast' en 'clipping' zijn inmiddels cruciaal geworden om de race uit te kunnen rijden. Bij clipping begint de motor al energie te oogsten terwijl de coureur nog vol gas geeft, wat de acceleratie aan het einde van een recht stuk merkbaar vertraagt. "De coureurs zijn verrast over wat ze ineens allemaal moeten doen aan management."

Jacht op talent

De complexiteit van de nieuwe systemen heeft geleid tot een ware 'war for talent' in de paddock. Formule 1-teams proberen agressief ingenieurs weg te plukken bij Formule E-teams, omdat zij de benodigde ervaring hebben met hoogspanningssystemen en software-algoritmen. Zo maakte Phil Charles al de overstap van DS Penske naar Williams om de transitie te leiden, en zoekt ook Audi specifiek naar experts uit de elektrische racerij. Blais benadrukt dat de Formule 1 nog veel kan leren van de lessen die in de Formule E in de afgelopen twaalf jaar zijn getrokken. De manier waarop coureurs beslissingen moeten nemen op basis van enorme hoeveelheden data is volgens hem de grootste verandering voor de rijders in de koningsklasse. "Het is alsof je een schaakspel speelt op hoge snelheid", zo beschrijft de Citroën-topman de huidige staat van de sport.

