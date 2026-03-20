Opel stapt met fabrieksteam in de Formule E vanaf seizoen 2026-27

Opel heeft een rijke autosportgeschiedenis en daar wordt een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Ze hebben namelijk bekendgemaakt dat ze zullen debuteren in het wereldkampioenschap van de Formule E vanaf het seizoen 2026-27. Dat gaat eind dit jaar van start met de hagelnieuwe en zeer rappe GEN4-bolides.

In de begin jaren tachtig nam Opel deel aan het wereldkampioenschap rally met de Ascona en de Manta. Walter Röhrl sleepte de WRC-titel binnen in 1982. Ook in de toerwagens vond Opel succes. In de DTM en het International Touring Car Championship versloegen ze grootmachten Alfa Romeo en Mercedes-Benz. Het kampioenschap in de Super Tourenwagen Cup wist Opel ook naar zich toe te trekken evenals de overwinning in de 24 uur van de Nürburgring van 2003. Naast dat Opel actief is in de rallysport met de elektrische Corsa, komt er nu een Formule E-programma bij, onder leiding van teambaas Jörg Schrott. Opel maakt in 2026-27 haar intrede, wanneer ook de GEN4-auto's geïntroduceerd worden. Deze hebben vierwielaandrijving en hebben een piekvermogen van 600kW (816pk).

Formule E-team laat zien waar Opel voor staat

"De deelname aan Formula E markeert een nieuwe mijlpaal voor Opel op weg naar een elektrische toekomst", vertelt Florian Huettl, de CEO van Opel. "Met de komst van de GEN4-raceauto's is dit het ideale moment om in te stappen. Het Opel GSE Formula E Team laat zien waar het merk voor staat: Duitse techniek, uitgesproken design en geëlektrificeerde prestaties. Dat geldt ook voor modellen als de Mokka GSE en binnenkort de nieuwe Corsa GSE."

De CEO van de elektrische klasse verwelkomt Opel met open armen: "Het merk brengt technische expertise, een duidelijke identiteit en een rijke autosporthistorie mee. De deelname laat zien hoe belangrijk Formula E is voor autofabrikanten in de transitie naar volledig elektrische mobiliteit", aldus Jeff Dodds.

