Christian Klien is zeer onder de indruk van de verrichtingen van Andrea Kimi Antonelli. Volgens de voormalig Formule 1-coureur vertoont de jonge Italiaan opvallende gelijkenissen met Max Verstappen, waarbij de kersverse Grand Prix-winnaar over een vergelijkbaar natuurlijk instinct beschikt als de viervoudig wereldkampioen.

Antonelli schreef onlangs geschiedenis door tijdens de Grand Prix van China zijn eerste overwinning in de koningsklasse te boeken. De negentienjarige coureur vertrok vanaf poleposition en wist, ondanks een kortstondig gevecht met Lewis Hamilton bij de start, de race volledig te controleren. Met deze zege werd hij de op één na jongste racewinnaar ooit, een record dat nog altijd in handen is van Verstappen.

Gelijkenissen met Verstappen

Klien ziet bij de jonge Mercedes-coureur eigenschappen die hij eerder alleen bij de absolute top waarnam. In het programma Sport und Talk aus dem Hangar-7 op ServusTV spreekt de Oostenrijker zijn bewondering uit. "Antonelli doet me aan Verstappen denken", klinkt het. De analist wijst daarbij op de volwassenheid van de Italiaan, die pas aan zijn tweede seizoen in de sport bezig is. "Hij is pas 19 jaar oud. Hij is heel erg goed onder de indruk van de Formule 1 gekomen. Om op 19-jarige leeftijd, in je tweede jaar in de Formule 1, zo'n prestatie neer te zetten, is echt heel indrukwekkend", aldus de voormalig Red Bull Racing-coureur.

Koelbloedigheid onder druk

Een specifiek moment tijdens de race in Shanghai sprong er voor Klien uit. In de 53ste ronde verremde Antonelli zich bij de veertiende bocht, maar hij bleef kalm onder de instructies van zijn team. "De manier van racen van Antonelli doet me aan iemand anders denken. De gevechten met Lewis Hamilton, daar moet je eerst maar eens je hoofd koel zien te houden. Ook in gesprek met zijn race-engineer bleef hij altijd rustig."

Klien vervolgt: "Er was een remfoutje, waarna zijn engineer zei: 'Rijd gewoon naar de finish'. Dat doet me een beetje aan Max Verstappen denken." Wat de prestatie extra glans gaf, was het feit dat Antonelli direct na zijn fout de snelste raceronde op de klokken bracht, ondanks dat zijn overwinning niet meer in gevaar kwam. Volgens Klien is dat een teken van pure klasse: "In het begin ben je natuurlijk helemaal overweldigd, maar hij heeft ook een periode gehad waarin het moeilijk was. Uiteindelijk is hij daar uitgekomen en nu heeft hij een geweldige start van het nieuwe seizoen achter de rug."

Strijd bij Mercedes

Door zijn sterke optreden in China is de strijd binnen het team van Mercedes volledig opengebroken. Antonelli staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 47 punten, waarmee hij teamgenoot George Russell tot op vier punten is genaderd. Russell voert de ranglijst aan met 51 punten, nadat hij eerder dit jaar de openingsrace in Australië op zijn naam schreef. In de kwalificaties houden de twee teamgenoten elkaar met een stand van 1-1 eveneens in evenwicht.

Terwijl de talenten van Mercedes floreren, beleeft Verstappen een moeizame start van het kalenderjaar. De Red Bull-coureur staat momenteel op de achtste plaats in de rangschikking met slechts acht punten. De Nederlander kampt met een overgewicht van zijn RB22 en viel in China uit door problemen met het koelingssysteem. Voor Antonelli en Mercedes wacht volgende week de volgende uitdaging op het circuit van Suzuka, waar de weersomstandigheden voor de Grand Prix van Japan naar verwachting zeer wisselvallig zullen zijn.

