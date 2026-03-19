Ralf Schumache) is in de Backstage Boxengasse Podcast bezorgd over de huidige gang van zaken bij Red Bull Racing. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is de afwezigheid van Helmut Marko in de communicatiestrategie van de renstal een groot probleem, waardoor Max Verstappen zich genoodzaakt voelt om zelf de publieke kritiek te uiten.

De resultaten van Red Bull vallen dit seizoen tegen, waarbij het team na de Grand Prix van China lijkt te moeten accepteren dat het momenteel de vierde constructeur op de grid lijkt. Verstappen uitte na de race in Shanghai zijn onvrede over de technische staat van de RB22. "Een groot probleem voor ons is de bandenslijtage. We hebben veel last van graining, waarschijnlijk meer dan de mensen om ons heen. Dat is dus iets wat we moeten oplossen. Meer problemen dan verwacht en ook qua balans niet waar we willen zijn", zo liet de Limburger optekenen. Volgens Schumacher is deze openlijke kritiek een direct gevolg van het ontbreken van een ervaren tussenpersoon zoals Marko.

Geen weerwoord voor Verstappen

Volgens de Duitse analist is het voor een succesvolle coureur als Verstappen essentieel om mensen om zich heen te hebben die hem durven te corrigeren. "Ik denk dat het enige wat hij nu mist, en dit is niet ongebruikelijk, iemand is om mee te praten. Wanneer iemand zo succesvol is als Max Verstappen, en ik heb dit zelf gezien, is het niet meer dan natuurlijk dat er weinig mensen zijn die hem tegen zullen spreken", stelt Schumacher. Hij adviseert de Nederlander om meer naar zijn manager of een goede vriend te luisteren om de focus op de belangrijke zaken te houden, in plaats van zich te verliezen in publieke klaagzangen over de reglementen en de auto.

Vervanger Marko

Schumacher vervolgt: "In mijn ogen is de figuur in de schijnwerpers op dit moment helaas Max Verstappen. Hij wordt min of meer gedwongen om alles te zeggen, om overal commentaar op te geven, omdat er niemand anders is", aldus Schumacher. Hij wijst erop dat de huidige teambaas Laurent Mekies meer een technicus is en niet de rol van publieke woordvoerder vervult die voorheen bij Marko lag. Het grootste gemis binnen de huidige structuur van Red Bull is volgens Schumacher iemand die de rol van Marko kan overnemen. De Oostenrijker fungeerde jarenlang als het hitteschild van het team en schroomde niet om de coureurs aan te spreken op hun gedrag. "Iemand als Helmut, die de dingen echt bij de naam noemt, die achter het team staat en die bijvoorbeeld op dit moment tegen Max Verstappen zou zeggen: 'Oké, dat is genoeg'", legt de Duitser uit. Zonder een dergelijke figuur vreest hij dat de communicatie binnen het team verder zal verslechteren, vergelijkbaar met de situatie bij Honda en Aston Martin. "Ze hebben die rol echt heel, heel dringend nodig, en ik hoop dat Red Bull die heel, heel snel invult, want anders nemen de dingen een wending die niet hoeft te gebeuren. Je maakt het jezelf uiteindelijk moeilijk"

