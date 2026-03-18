'FIA houdt situatie Aston Martin in de gaten na capriolen Alonso in China'
De FIA kijkt achter de schermen met een schuin oog mee naar de situatie bij Aston Martin, en dan vooral naar de capriolen die Lance Stroll en Fernando Alonso moeten uithalen om überhaupt te kunnen racen met de AMR26. Volgens FormulaTechnica is ook het moment waarop de Spanjaard op het rechte stuk even zijn handen van het stuur hield, niet in goede aarde gevallen bij de autosportbond.
Aston Martin heeft inmiddels bevestigd dat het kampt met trillingsproblemen van de power unit achterin de AMR26. Honda heeft de afgelopen weken al diverse updates gegeven over het probleem en hoopt richting de thuisrace van volgende week met oplossingen te komen. Toch is de situatie momenteel niet fraai voor de coureurs, los van de competitiviteit van de AMR26.
'FIA houdt Aston Martin strak in de gaten'
Zo vertelde Alonso in China dat hij last had van zijn handen tijdens het rijden. “Het trillingsniveau was vandaag erg hoog, op een gegeven moment had ik moeite om mijn handen en voeten te voelen”, onthulde de tweevoudig kampioen. Daarnaast circuleren er beelden op social media waarop te zien is dat de Spanjaard op het rechte stuk even beide handen van het stuur haalt. “De FIA onderzoekt de telemetriegegevens van de twee Britse auto’s dan ook nauwlettend. Als een technisch probleem de grens van betrouwbaarheid overschrijdt en de fysieke veiligheid in gevaar brengt, is de autosportbond verplicht in te grijpen”, aldus het Italiaanse medium.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"
- Vandaag 14:24
- 5
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'
- 16 maart 2026 15:27
- 12
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"
Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
Net binnen
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 13 minuten geleden
- 2
Nederlandse coureur onder het mes na zware crash bij supportrace F1 GP China
- 44 minuten geleden
Brown legt uit waarom McLaren momenteel kansloos is met Mercedes-motor: "Frustrerend"
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | 'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
- 1 uur geleden
Nürburgring-organisatie maakt entry list voor NLS2 bekend met Verstappen | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Antonelli gewaarschuwd voor Russell: "Hij is niet je vriend"
- 2 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari