Fernando Alonso, Aston Martin, Australia, 2026

'FIA houdt situatie Aston Martin in de gaten na capriolen Alonso in China'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA kijkt achter de schermen met een schuin oog mee naar de situatie bij Aston Martin, en dan vooral naar de capriolen die Lance Stroll en Fernando Alonso moeten uithalen om überhaupt te kunnen racen met de AMR26. Volgens FormulaTechnica is ook het moment waarop de Spanjaard op het rechte stuk even zijn handen van het stuur hield, niet in goede aarde gevallen bij de autosportbond.

Aston Martin heeft inmiddels bevestigd dat het kampt met trillingsproblemen van de power unit achterin de AMR26. Honda heeft de afgelopen weken al diverse updates gegeven over het probleem en hoopt richting de thuisrace van volgende week met oplossingen te komen. Toch is de situatie momenteel niet fraai voor de coureurs, los van de competitiviteit van de AMR26.

'FIA houdt Aston Martin strak in de gaten'

Zo vertelde Alonso in China dat hij last had van zijn handen tijdens het rijden. “Het trillingsniveau was vandaag erg hoog, op een gegeven moment had ik moeite om mijn handen en voeten te voelen”, onthulde de tweevoudig kampioen. Daarnaast circuleren er beelden op social media waarop te zien is dat de Spanjaard op het rechte stuk even beide handen van het stuur haalt. “De FIA onderzoekt de telemetriegegevens van de twee Britse auto’s dan ook nauwlettend. Als een technisch probleem de grens van betrouwbaarheid overschrijdt en de fysieke veiligheid in gevaar brengt, is de autosportbond verplicht in te grijpen”, aldus het Italiaanse medium.

Aston Martin Fernando Alonso China Grand Prix van China Alonso F1 Grand Prix van China

