Honda F1 legt uit: "Daarom kunnen we geen volledige race in de Formule 1 uitrijden"

De Grand Prix van China vormde het decor voor opnieuw een dramatisch hoofdstuk in de nog jonge samenwerking tussen motorfabrikant Honda en het Formule 1-team van Aston Martin. Geen van beide auto's haalde de eindstreep.

Aston Martin werd op voorhand gezien als één van de grote kanshebbers in de kop van het veld dit Formule 1-seizoen. De formatie van miljardair Lawrence Stroll had immers alle ingrediënten in huis: een gloednieuwe en hypermoderne fabriek, de handtekeningen van meesterontwerper Adrian Newey en andere grote namen uit de paddock, een ervaren line-up met Lance Stroll en Fernando Alonso én een exclusieve samenwerking met motorleverancier Honda. Maar de droom van Stroll om zijn team onder de nieuwe reglementen in de Formule 1 te laten ontpoppen tot een grootmacht in de sport, is in hoog tempo een enorme nachtmerrie aan het worden.

Artikel gaat verder onder video

Enorme problemen Aston Martin Honda

De problemen bij het team zijn al sinds de testdagen in Bahrein enorm, waarbij de problemen en tekortkomingen zowel op motorisch vlak als qua chassis, groot zijn. Fernando Alonso moest halverwege de Grand Prix van China zelfs de strijd staken, omdat de extreme vibraties in de auto te veel pijn deden. Op onboard-beelden van de race is te zien hoe de tweevoudig wereldkampioen waar mogelijk constant zijn handen van het stuur haalt, om aan de vibraties te ontsnappen. Teammaat Stroll wist eveneens de eindstreep niet te halen.

Betrouwbaarheid een groot probleem

"We kunnen niet tevreden zijn met de dubbele DNF in China, vertelt Honda Trackside General Manager Shintaro Orihara. "Maar als we ons op het positieve focussen, hebben we meer kilometers afgelegd dan in Australië. Dat is bemoedigend. We hebben ook onze betrouwbaarheid vergroot tijdens het raceweekend", citeert GrandPrix247. "Maar de betrouwbaarheid is nog niet goed genoeg om een raceafstand af te kunnen leggen."

Extreme vibraties

Hij vervolgt: "We hebben ook de vibraties verbeterd, maar het is nog steeds een probleem voor het comfort van de coureurs. Dit is iets wat we aan willen pakken in aanloop naar het raceweekend in Japan. De regelementen van dit jaar zijn verre van simpel, dat blijkt ook uit het aantal DNS's en DNF's van de race in China." Maar liefst vier auto's verschenen afgelopen zondag uberhaupt niet aan de start, terwijl nog eens drie auto's uitvielen met technische problemen tijdens de race.

