Marije de Roode, co-host van Radio BOOS, vindt de Formule 1 door de recente regelwijzigingen geen leuke sport meer om te volgen. De sidekick van Tim Hofman stelt dat de nadruk in de koningsklasse van de autosport volledig is verschoven, waardoor het pure racen naar de achtergrond is verdwenen.

De kritiek van De Roode richt zich voornamelijk op de nieuwe motorreglementen die dit seizoen zijn ingevoerd. De krachtbronnen bestaan nu voor de helft uit een elektrische motor, een verandering die is doorgevoerd om de sport milieubewuster te maken en aan te sluiten bij internationale klimaatdoelstellingen. "Ze hebben de regels dus aangepast. Ze zijn nu naar 50% een elektrische motor gegaan, want het moet milieubewuster worden natuurlijk richting uiteindelijk het klimaatakkoord", legt zij uit.

Strategisch batterijbeheer

Door deze verschuiving in vermogen is het managen van de systemen belangrijker geworden dan de pure snelheid op de baan. Volgens De Roode heeft dit een negatieve invloed op de amusementswaarde van de sport. "Je moet dus je batterij sparen. Dat is nu de sport geworden. Dus je moet zorgen dat je batterij genoeg opgeladen blijft om te kunnen blijven rijden. Dus je kan niet meer zo hard rijden. Het gaat niet meer om wie de snelste is, maar wie het beste batterij kan sparen", aldus de BOOS-eindredactrice.

"Een lijdensweg"

Ook Tim Hofman reageert cynisch op de huidige staat van de sport. Hij vraagt zich af of de sport door deze focus op duurzaamheid en batterijmanagement niet simpelweg minder aantrekkelijk is geworden voor de fans. "Wat?! Wat een lijdensweg hè, Formule 1?", concludeert hij over de huidige richting die de koningsklasse is ingeslagen. De Roode zelf twijfelt inmiddels openlijk over haar passie voor de sport: "Ik vind het dus niet leuk meer".

