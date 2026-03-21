Volgens Noa Vahle slaat de Formule 1 de plank volledig mis met de huidige reglementen. De presentatrice stelt dat de sport zichzelf tegenspreekt door enerzijds in te zetten op duurzame hybride motoren, terwijl de racekalender anderzijds voller is dan ooit.

De kritiek van Vahle richt zich met name op de logistieke operatie achter de koningsklasse. Met 24 races, inmiddels gedegradeerd tot 22, op de planning, waaronder verre reizen tussen werelddelen zoals de enorme afstand tussen Brazilië en Las Vegas later dit jaar, vraagt zij zich af of de focus op de motor wel de juiste is. "Je doet dan nog steeds kapot veel races door het hele jaar, alle werelddelen. We vliegen weer de hele wereld over. Al die dingen worden allemaal verscheept. Het kost allemaal heel veel geld en het is hartstikke slecht voor het milieu, maar dan gaan we het oplossen door een hybride motor", aldus Vahle die het in HNM de podcast amper kan geloven. Volgens haar ligt de oplossing elders: "Doe dan iets minder races of kijk eens naar die planning en ga het eens wat beter inplannen".

Focus op de motor

Voordeel voor Mercedes

Naast de ecologische impact stoort Vahle zich aan de technische richting van de sport. Waar de aerodynamica en het ontwerp van de vloer voorheen doorslaggevend waren voor het succes van een team, draait het nu in haar ogen te veel om wat er onder de motorkap ligt. "Nu gaat het alleen maar over: wie heeft de beste motor? Het ging natuurlijk vaker over wie de beste auto heeft, maar dan kon je kijken naar de achtervleugel, naar de vloer, hoe die engineers dat maken. Nu gaat het alleen maar over die motor", legt zij uit.

Hélène Hendriks deelt de observatie dat de huidige regels voor een scheve verhouding zorgen. Mercedes wordt momenteel gezien als het team dat de nieuwe motorreglementen, met de verschuiving naar meer elektrisch vermogen, het beste heeft geïnterpreteerd. Dit levert de Duitse renstal een geschat voordeel op van enkele tienden per ronde. "Een aantal stallen hebben er wel voordeel bij, Mercedes", merkt Hendriks op. Dit voordeel was afgelopen weekend zichtbaar tijdens de Grand Prix van China, waar Kimi Antonelli zijn eerste overwinning in de Formule 1 boekte en Mercedes de leiding in het constructeurskampioenschap verstevigde. "Ik kan me heel goed voorstellen hoe Max Verstappen daarover denkt en dat hij dit heeft geuit", besluit Hendriks.

