Geen gratis Formule 1 op Duitse RTL: conflict met Oostenrijkse zenders escaleert
De Nederlandse Formule 1-fan die hoopte op een gratis alternatief via de Duitse televisie, kwam afgelopen zondag bedrogen uit. Waar de Grote Prijs van China in Shanghai eigenlijk live te zien had moeten zijn bij RTL Duitsland, bleven de schermen voor de niet-betalende kijker zwart. Alleen abonnees van Sky Sports Deutschland konden getuige zijn van de overwinning van Kimi Antonelli, terwijl RTL op het laatste moment besloot de reis naar Azië te annuleren.
De crew van RTL had de reis naar Shanghai al volledig gepland en interviews in de paddock aangevraagd, maar kreeg op de maandag vóór de race te horen dat de uitzending niet door zou gaan. De reden voor de plotselinge afwezigheid in de paddock lijkt een combinatie van factoren. Enerzijds zijn de contracten met rechtenhouder Sky nog niet ondertekend, maar anderzijds speelt er een conflict met de Oostenrijkse omroepen ORF en ServusTV.
Conflict over uitzendrechten
De Oostenrijkse partijen klagen over het zogeheten “spill-over”-effect, waarbij het Duitse signaal via de satelliet ook in Oostenrijk te ontvangen is. Omdat RTL nu ook actief Oostenrijkse adverteerders zou benaderen, is de maat vol voor de partijen die grof geld betalen voor de exclusieve rechten in dat land. De Formule 1-organisatie neemt de klachten serieus en heeft RTL verzocht voorlopig niet naar de circuits af te reizen totdat er een oplossing is gevonden.
Toekomst van Duitse uitzendingen onzeker
Hoewel er voor dit seizoen zeven races op de planning staan voor RTL, is het nog maar de vraag wanneer de draad weer wordt opgepakt. “We bevinden ons momenteel in gesprek over of en wanneer geselecteerde Formule 1-races ook dit seizoen bij RTL te zien zijn. Tot nu toe is daarover nog geen definitieve beslissing genomen”, laat de zender weten bij Bild. De eerstvolgende race die op de kalender van de Duitsers staat, is de Grand Prix van Hongarije op 19 juli, gevolgd door België op 26 juli. Ook Monza, Baku, Austin en Las Vegas staan in principe nog op de rol, maar de onzekerheid blijft voorlopig boven de markt hangen.
Kostenplaatje voor de Nederlandse kijker
Ook Nederlandse fans maken soms gebruik van het Duitse alternatief, maar ook dat zou inmiddels onder een vergrootglas liggen. Voor de Nederlandse fan die niet afhankelijk wil zijn van de grillen van de Duitse zender, blijven Viaplay en F1 TV de voornaamste opties, al hangt daar een prijskaartje aan.
