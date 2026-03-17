Villeneuve genoot van gevecht tussen Ferrari's, maar: "Het verpestte de race van Ferrari"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft Lewis Hamilton de race van Ferrari tijdens de Grand Prix van China "verwoest". De Canadees stelt dat het intense gevecht met teamgenoot Charles Leclerc de kansen van de Italiaanse renstal om zeep heeft geholpen, hoewel het op het oog wel vermakelijk was, zo laat hij weten in gesprek met Sky Sports F1.

Hoewel Hamilton in Shanghai zijn eerste podiumplek voor Ferrari wist te bemachtigen door als derde te eindigen, is Villeneuve niet enthousiast. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde achter het Mercedes-duo Kimi Antonelli en George Russell, maar volgens de analist had er meer ingezeten als de Ferrari-coureurs elkaar niet zo in de weg hadden gezeten. Het was voor de Brit de 203e keer in zijn loopbaan dat hij op het podium stond, een verdere aanscherping van zijn eigen record.

"Extreem" gevecht tussen teamgenoten

Villeneuve is van mening dat de manier waarop Hamilton de strijd aanging met Leclerc te ver ging en uiteindelijk nadelig uitpakte voor het teamresultaat. "Het was eerlijk omdat hij als derde eindigde en hij erin slaagde zijn teamgenoot te verslaan. Dus ja, het pakte goed uit, maar het was een beetje extreem en het verpestte de race van Ferrari." Volgens de oud-coureur zorgde de onderlinge strijd ervoor dat de concurrentie eenvoudig kon weglopen bij de rode bolides.

Bandenslijtage en tijdverlies

De kritiek van Villeneuve richt zich met name op de gevolgen van het duel voor het materiaal en de rondetijden. Terwijl de twee Ferrari's met elkaar in de clinch lagen, liep de achterstand op de kop van het veld razendsnel op. "Ze reden tweede en derde. Daarna vochten ze zo hard dat ze hun banden vernielden. En in die twee ronden verloren ze vijf seconden op Antonelli." Dit tijdverlies bleek cruciaal in de jacht op de overwinning, die uiteindelijk naar de jonge Mercedes-debutant ging.

Vasseur laat rijders vrij racen

Teambaas Frédéric Vasseur kijkt echter anders naar de situatie dan Villeneuve en weigert zijn coureurs af te vallen. Hij koos ervoor om geen teamorders uit te delen en zijn rijders vrij te laten vechten om de posities. Vasseur benadrukte na de wedstrijd dat hij het lastig vindt om dergelijke gevechten te stoppen en dat hij het bevriezen van de posities als oneerlijk zou beschouwen. Voor Hamilton en Leclerc betekende het resultaat dat zij nu respectievelijk de vierde en derde plaats in het wereldkampioenschap bezetten, terwijl Mercedes momenteel de leiding in handen heeft.

Vasseur verzet zich tegen aanpassing startprocedure: 'Discussie gesloten'

Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

Topoverleg in privéjet van Verstappen, ‘Ferrari verwijdert ‘illegaal’ onderdeel’ | GPFans Recap

Nicholas onthult hoe Red Bull motorproblemen analyseert: "Niet zozeer wat er mis is gegaan"

Verstappen heeft topoverleg op 10 km hoogte: 'Zal geen gezellige vlucht zijn geweest' l GPFans Raceteam Podcast

Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media Offgrid

Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"

Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"

Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

