Red Bull Racing en Max Verstappen maken momenteel een uiterst moeizame fase door in de Formule 1. Na een teleurstellend verloop van het raceweekend in China, waar de regerend wereldkampioen voortijdig moest opgeven, worden de technische problemen bij de Oostenrijkse renstal steeds duidelijker zichtbaar. Robert Doornbos vraagt zich hardop af wat er aan de hand is bij Red Bull en de Nederlander.

Na afloop van de dramatisch verlopen race wordt de vinger bij Race Café op de zere plek gelegd, waarbij vooral de startprocedures van de RB22 onder vuur liggen. "Red Bull heeft het gewoon zwaar. Ik bedoel, de start alleen al. Dat is al zijn derde start op rij in de Formule 1 dit seizoen dat hij dramatisch wegkomt. Dat is al één ding. Dan begint je race al met 10-0 achterstand", zo klinkt de harde conclusie. De problemen beperken zich niet tot de hoofdrace van vandaag; ook gisteren tijdens de sprintrace en eerder deze maand in Melbourne kampte Verstappen met vergelijkbare hindernissen.

Technische problemen

De oorzaak van de matige starts lijkt een combinatie te zijn van de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron en de complexe elektronica. Volgens Doornbos is het voor het team momenteel onmogelijk om de systemen optimaal te laten samenwerken. "Drie keer op rij kan je gewoon die turbo niet op een niveau krijgen dat je goed van je plek af komt. Je ziet die start; hij zakt gewoon weg door het veld. Hij valt niet stil, maar hij valt gewoon dood. De motor valt stil. Je moet toeren maken en dan krijg je alsnog wielspin met die 1000 pk als die batterij alsnog inkickt", wordt er uitgelegd over de onvoorspelbare vermogensafgifte.

Een zooitje

Deze technische tekortkomingen hebben grote gevolgen voor de resultaten van de Limburger, die momenteel op een achtste plaats in het wereldkampioenschap staat met slechts acht punten. De frustratie over het materiaal is dan ook groot, aangezien de problemen buiten de macht van de coureur lijken te liggen. "Een zooitje. Het heeft niks met het racen te maken en heeft niks met zijn talent te maken. Dat is gewoon hoe het is", aldus de duidelijke taal van Doornbos.

