Andrea Kimi Antonelli zag op zondag zijn langgekoesterde jongensdroom uitkomen met zijn allereerste zege in de Formule 1. Vanzelfsprekend was het na zijn overwinning tijd voor de festiviteiten op het podium, al liep het op dat moment jammer genoeg even mis met een blunder van jewelste.

De Grand Prix van China is zondag een prooi geworden voor Antonelli, nadat de Italiaan eerder al de jongste polesitter aller tijden werd in de koningsklasse. Op zondag bleef hij ijskoud, maakte hij geen fouten en reed hij zijn snelle Mercedes richting de zege in Shanghai. Na afloop van de zijn eerste zege was het natuurlijk tijd voor de festiviteiten in het moment die Antonelli natuurlijk nooit meer zal vergeten. Daar ging het echter niet helemaal lekker: de omroeper van dienst maakte een blunder van jewelste en riep Antonelli niet naar het podium, maar Kimi Räikkönen, de Finse legende die toch ook alweer even uit de sport is vertrokken. Het levert een kostelijk moment op, waar ook Antonelli zijn bedenkingen bij heeft.

Erm… that doesn’t sound right? 😂 pic.twitter.com/9NsvSRTyse — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

Gerelateerd