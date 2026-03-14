Isack Hadjar and Max Verstappen

Schumacher neemt het op voor Hadjar tegenover Wolff: "Hij is een heethoofd"

Isack Hadjar and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Schumacher neemt het op voor Hadjar tegenover Wolff: "Hij is een heethoofd"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Ralf Schumacher vindt het gedrag van Isack Hadjar na de sprintrace in Shanghai te verklaren door zijn vurige karakter. Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff de actie van de Red Bull-coureur als "onsportief" bestempelde, neemt Schumacher het op voor de jonge Fransman.

Het incident tussen de twee jonge talenten vond vroeg in de wedstrijd plaats in bocht 6. Antonelli kende een moeizame openingsfase nadat hij bij de start nagenoeg stilviel. "Kimi is vergeten de juiste modus in te schakelen", zo legt Wolff uit over de hachelijke start van de Italiaan. "Hij had geen boost. En als je in de verkeerde modus zit, kom je simpelweg helemaal niet weg." In een poging om zijn verloren posities goed te maken, verremde de Mercedes-coureur zich en gleed hij tegen de zijkant van de auto van Hadjar aan.

Onsportief gedrag?

Na de race zocht Antonelli zijn rivaal op in het parc fermé om zijn excuses aan te bieden. De Italiaan reikte Hadjar de hand, maar de Fransman weigerde deze en wuifde hem gefrustreerd weg. Wolff kon die reactie absoluut niet waarderen en stak zijn mening niet onder stoelen of banken. "Dat is onsportief. Het kan niet zo zijn dat hij hem zomaar wegwuift", aldus de Oostenrijker, die overigens wel toegaf dat de botsing de fout van zijn eigen coureur was.

Schumacher ziet ander perspectief

Schumacher zet bij Sky Sports de situatie echter in een ander daglicht en wijst op de enorme emoties die bij de sport komen kijken, zeker direct na een teleurstellende race. "Na 20 rondes kun je het wel een beetje loslaten. Maar dat is nu eenmaal zijn karakter. Hij is een heethoofd. Hij is iemand die volledig gefocust is en alles geeft voor de sport", stelt de voormalig Formule 1-coureur. Volgens de Duitser is het gedrag simpelweg een uiting van de gedrevenheid van de Red Bull-piloot. "Hij zal leren van zijn ervaringen. Over vijf jaar zal hij het misschien anders aanpakken."

Laatste F1-nieuws

Wolff niet gecharmeerd van actie Hadjar: "Onsportief, dit kun je niet zomaar doen"

Wolff niet gecharmeerd van actie Hadjar: "Onsportief, dit kun je niet zomaar doen"

  Vandaag 16:35
  • 9
Hadjar weigert excuses van Antonelli in parc fermé na incident in China

Hadjar weigert excuses van Antonelli in parc fermé na incident in China

  Vandaag 14:44
  • 8
Wolff ziet Mercedes straf krijgen na Sprint in China, maar noemt Red Bull "onsportief"

Wolff ziet Mercedes straf krijgen na Sprint in China, maar noemt Red Bull "onsportief"

  Vandaag 07:44
  • 3
Verstappen heeft weinig hoop op zondag: "Maximaal vechten voor P7"

Verstappen heeft weinig hoop op zondag: "Maximaal vechten voor P7"

  Vandaag 13:14
  • 6
Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"

Verstappen na "opnieuw waardeloze" kwalificatie: "Ik weet het even niet"

  Vandaag 09:55
  • 8
Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

  Vandaag 06:16
  • 38

