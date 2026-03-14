Stefano Domenicali, generic, 2025, Monaco

F1-kalender lijkt annuleringen te bevestigen: FOM nog altijd stil

Stefano Domenicali, generic, 2025, Monaco — Foto: © IMAGO

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel het hoge woord er officieel nog niet uit is, lijken diverse media al te bevestigen dat de Grand Prix van Bahrein en die in Saoedi-Arabië hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. De Formule 1 heeft officieel nog niets bevestigd, maar de kalender van de sport geeft al wel aan dat de twee races zijn geannuleerd.

Dat de sport overweegt om de twee Grands Prix te laten vervallen, heeft alles te maken met de huidige situatie in het Midden-Oosten, waar momenteel oorlog heerst. Daarbij hebben de Verenigde Staten en Iran het met elkaar aan de stok, waarbij laatstgenoemde diverse Amerikaanse doelwitten in omringende landen onder vuur neemt. Diverse raketten zijn ingeslagen in Bahrein, maar ook in Saoedi-Arabië.

Negatief reisadvies

De twee races zouden plaats moeten vinden in april, maar het is de vraag of de landen op dat moment wel veilig genoeg zijn om af te reizen. Het reisadvies van de Nederlandse overheid voor Bahrein is momenteel rood, wat adviseert om daar vooral niet naartoe te reizen. Saoedi-Arabië wordt echter als oranje omschreven, waarbij alleen noodzakelijke reizen worden geadviseerd.

Bevestiging FOM blijft nog uit

Formula One Management moet uiteindelijk de knoop doorhakken en daarbij ook rekening houden met eventuele juridische gevolgen vanuit de organisaties. Hoewel diverse media aangeven dat de beslissing al is genomen, is het nog altijd wachten op de officiële bevestiging. De kalender van de Formule 1 heeft de races echter al wel doorgestreept.

