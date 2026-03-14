LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 4:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de Sprint op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet in China. De temperatuur ligt rond de 14°C, maar het zonnetje schijnt. Kan iemand Mercedes verslaan in de verkorte wedstrijd van 19 ronden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprint Grand Prix van China

Sort by:

2h ago

03:38

De vlag valt

George Russell wint de Sprint in Shanghai voor Charles Leclerc. Lewis Hamilton verslaat Lando Norris voor de derde positie. Liam Lawson en Ollie Bearman pakken de laatste puntjes achter Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Max Verstappen komt terug van P20 naar P9 na een heel slechte start.

De kwalificatie voor de Grand Prix van zondag begint om 8:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!

2h ago

03:36

Podium voor Hamilton?

Lewis Hamilton gaat naar de derde plek na een inhaalactie op Lando Norris. Charles Leclerc geeft ondertussen niet op en kruipt richting George Russell.

Oscar Piastri laat Kimi Antonelli erlangs in de hoop een straf te ontlopen.

2h ago

03:35

Piastri en Antonelli komen naar voren

Oscar Piastri en Kimi Antonelli weten Liam Lawson en Ollie Bearman in te halen op hun nieuwe softs. Antonelli beweert dat Piastri hem had ingehaald voor start-finish bij de herstart en het wordt genoteerd door de stewards.

2h ago

03:33

Herstart met nog 3 ronden te gaan

  1. Russell
  2. Leclerc
  3. Norris
  4. Hamilton
  5. Lawson (niet gestopt)
  6. Bearman (niet gestopt)
  7. Antonelli
  8. Piastri
  9. Gasly (niet gestopt)
  10. Ocon (niet gestopt)
  11. Sainz (niet gestopt)
  12. Bortoleto (niet gestopt)
  13. Alonso (niet gestopt)
  14. Verstappen
  15. Colapinto
  16. Albon
  17. Hadjar
  18. Stroll
  19. Pérez

2h ago

03:32

Pérez genoteerd

Net voor de uitvalbeurt van Nico Hülkenberg is ook Valtteri Bottas uitgevallen. De andere Cadillac van Sergio Pérez is genoteerd door de stewards vanwege een mogelijke overtreding achter de safety car. Carlos Sainz crashte ondertussen bijna achterop Esteban Ocon.

2h ago

03:31

Herhaling van gevecht tussen Ferrari's

Dit is waarom Charles Leclerc foeterde over Lewis Hamilton over de boardradio.

2h ago

03:28

Pitstops tijdens safety car

Een heleboel coureurs zijn binnengekomen voor een pitstop. George Russell behoudt de leiding en heeft nu softs voor Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton. Liam Lawson op P5 is buiten gebleven, net als Ollie Bearman. Kimi Antonelli heeft zijn straf van 10 seconden geïncasseerd en verlaat de pits op P7 voor Oscar Piastri. Max Verstappen en Isack Hadjar zijn P14 en P17, respectievelijk, nadat ook zij zijn gestopt.

2h ago

03:25

Safety car voor Hülkenberg

Esteban Ocon haalt Max Verstappen weer in, maar beiden gaan voorbij aan Isack Hadjar.

Ondertussen komt Nico Hülkenberg tot stilstand. Dat zorgt voor een safety car in ronde 14 van 19.

2h ago

03:24

Antonelli op P3, Verstappen op P11

Kimi Antonelli haalt Lewis Hamilton in voor de derde positie. Max Verstappen komt eindelijk langs Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto en vinden we nu op de elfde stek.

2h ago

03:23

Lawson best of the rest

Liam Lawson staat er het beste voor van de coureurs buiten de drie beste teams. De Racing Bulls-coureur heeft zes posities goedgemaakt en ligt zevende. Zijn ploegmaat Arvid Lindblad spinde in de eerste ronde en wordt nu door zijn team gevraagd naar binnen te komen en uit te vallen.

2h ago

03:20

Antonelli vindt aansluiting bij Ferrari's

George Russell heeft een gat geslagen van drie en een halve seconde. Charles Leclerc is niet blij met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zette de aanval in bij de andere Ferrari. Dat geeft Kimi Antonelli de kans om richting de nummers twee en drie te rijden.

2h ago

03:18

Stand halverwege Sprint

  1. Russell
  2. Leclerc
  3. Hamilton
  4. Antonelli
  5. Norris
  6. Piastri
  7. Bearman
  8. Hadjar
  9. Lawson
  10. Gasly
  11. Ocon
  12. Bortoleto
  13. Verstappen
  14. Colapinto
  15. Sainz
  16. Hülkenberg
  17. Albon
  18. Alonso
  19. Stroll
  20. Bottas
  21. Pérez
  22. Lindblad

2h ago

03:16

Russell rijdt weg

George Russell bouwt een voorsprong op van twee seconden. Charles Leclerc haalt ondertussen Lewis Hamilton in voor de tweede positie.

2h ago

03:15

Straf voor Antonelli

Kimi Antonelli haalt de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri in en schuift zo op naar de vierde stek. De jonge Italiaan krijgt echter een tijdstraf van 10 seconden voor het contact met Isack Hadjar in de eerste ronde.

2h ago

03:13

Russell weer op P1 in ronde zes

Met nog dertien ronden te gaan, pakt George Russell de leiding richting de haarspeldbocht. Dit keer kan Lewis Hamilton níet terugslaan in de eerste bocht.

Dit is de definitieve startopstelling voor Sprint in China na parc fermé-overtreding

  • 3 uur geleden
Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint

  • 12 minuten geleden
Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

  • 29 minuten geleden
Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

  • 51 minuten geleden
Verstappen onthult technische problemen in China: "Helemaal ruk"

  • 1 uur geleden
Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"

  • 1 uur geleden
06:03
Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint
05:46
Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China
05:23
Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"
05:06
Verstappen onthult technische problemen in China: "Helemaal ruk"
04:51
Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

Gisteren 12:45 11
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Gisteren 10:20 34
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Gisteren 09:16 6
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

Gisteren 05:32
