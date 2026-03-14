Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 4:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de Sprint op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet in China. De temperatuur ligt rond de 14°C, maar het zonnetje schijnt. Kan iemand Mercedes verslaan in de verkorte wedstrijd van 19 ronden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprint Grand Prix van China Sort by: Latest Oldest De vlag valt George Russell wint de Sprint in Shanghai voor Charles Leclerc. Lewis Hamilton verslaat Lando Norris voor de derde positie. Liam Lawson en Ollie Bearman pakken de laatste puntjes achter Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Max Verstappen komt terug van P20 naar P9 na een heel slechte start. De kwalificatie voor de Grand Prix van zondag begint om 8:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Podium voor Hamilton? Lewis Hamilton gaat naar de derde plek na een inhaalactie op Lando Norris. Charles Leclerc geeft ondertussen niet op en kruipt richting George Russell. Oscar Piastri laat Kimi Antonelli erlangs in de hoop een straf te ontlopen. Piastri en Antonelli komen naar voren Oscar Piastri en Kimi Antonelli weten Liam Lawson en Ollie Bearman in te halen op hun nieuwe softs. Antonelli beweert dat Piastri hem had ingehaald voor start-finish bij de herstart en het wordt genoteerd door de stewards. Herstart met nog 3 ronden te gaan Russell Leclerc Norris Hamilton Lawson (niet gestopt) Bearman (niet gestopt) Antonelli Piastri Gasly (niet gestopt) Ocon (niet gestopt) Sainz (niet gestopt) Bortoleto (niet gestopt) Alonso (niet gestopt) Verstappen Colapinto Albon Hadjar Stroll Pérez Pérez genoteerd Net voor de uitvalbeurt van Nico Hülkenberg is ook Valtteri Bottas uitgevallen. De andere Cadillac van Sergio Pérez is genoteerd door de stewards vanwege een mogelijke overtreding achter de safety car. Carlos Sainz crashte ondertussen bijna achterop Esteban Ocon. Herhaling van gevecht tussen Ferrari's Dit is waarom Charles Leclerc foeterde over Lewis Hamilton over de boardradio. Pitstops tijdens safety car Een heleboel coureurs zijn binnengekomen voor een pitstop. George Russell behoudt de leiding en heeft nu softs voor Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton. Liam Lawson op P5 is buiten gebleven, net als Ollie Bearman. Kimi Antonelli heeft zijn straf van 10 seconden geïncasseerd en verlaat de pits op P7 voor Oscar Piastri. Max Verstappen en Isack Hadjar zijn P14 en P17, respectievelijk, nadat ook zij zijn gestopt. Safety car voor Hülkenberg Esteban Ocon haalt Max Verstappen weer in, maar beiden gaan voorbij aan Isack Hadjar. Ondertussen komt Nico Hülkenberg tot stilstand. Dat zorgt voor een safety car in ronde 14 van 19. Antonelli op P3, Verstappen op P11 Kimi Antonelli haalt Lewis Hamilton in voor de derde positie. Max Verstappen komt eindelijk langs Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto en vinden we nu op de elfde stek. Lawson best of the rest Liam Lawson staat er het beste voor van de coureurs buiten de drie beste teams. De Racing Bulls-coureur heeft zes posities goedgemaakt en ligt zevende. Zijn ploegmaat Arvid Lindblad spinde in de eerste ronde en wordt nu door zijn team gevraagd naar binnen te komen en uit te vallen. Antonelli vindt aansluiting bij Ferrari's George Russell heeft een gat geslagen van drie en een halve seconde. Charles Leclerc is niet blij met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zette de aanval in bij de andere Ferrari. Dat geeft Kimi Antonelli de kans om richting de nummers twee en drie te rijden. Stand halverwege Sprint Russell Leclerc Hamilton Antonelli Norris Piastri Bearman Hadjar Lawson Gasly Ocon Bortoleto Verstappen Colapinto Sainz Hülkenberg Albon Alonso Stroll Bottas Pérez Lindblad Russell rijdt weg George Russell bouwt een voorsprong op van twee seconden. Charles Leclerc haalt ondertussen Lewis Hamilton in voor de tweede positie. Straf voor Antonelli Kimi Antonelli haalt de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri in en schuift zo op naar de vierde stek. De jonge Italiaan krijgt echter een tijdstraf van 10 seconden voor het contact met Isack Hadjar in de eerste ronde. Russell weer op P1 in ronde zes Met nog dertien ronden te gaan, pakt George Russell de leiding richting de haarspeldbocht. Dit keer kan Lewis Hamilton níet terugslaan in de eerste bocht. Load more

Gerelateerd