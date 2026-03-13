Audi-teambaas over situatie Midden-Oosten: "Volgen de richtlijnen van de Formule 1"
Audi-teambaas Jonathan Wheatley maakt zich geen grote zorgen over de onzekerheid rondom de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Terwijl de politieke spanningen in het Midden-Oosten toenemen, benadrukt Wheatley dat de teams volledig vertrouwen op de besluitvorming van de overkoepelende organen. Volgens de Brit zijn de Formule 1-teams bovendien flexibel genoeg om met eventuele wijzigingen in de planning om te gaan.
De races op het Bahrain International Circuit en het Jeddah Corniche Circuit staan gepland voor respectievelijk 12 en 19 april. Door de huidige situatie in de regio, waarbij ook het luchtruim deels gesloten is, hangt er een zweem van onzekerheid boven deze evenementen. De FIA en de Formule 1 monitoren de veiligheidssituatie dagelijks, maar een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van de vierde en vijfde ronde van het wereldkampioenschap is op dit moment nog niet genomen.
Vertrouwen in FIA en Formule 1
Wheatley, die dit jaar samen met Mattia Binotto de leiding heeft bij het fabrieksteam van Audi, stelt dat de sport in goede handen is bij de beleidsbepalers. "Ik denk dat we de richtlijnen van de FIA en de Formule 1 volgen, zoals we dat altijd doen", klinkt het op de persconferentie. "Ze hebben ons altijd in de juiste richting geleid. Niemand zal concessies doen aan zaken die teams in een ongemakkelijke situatie zouden brengen."
Logistieke uitdagingen
Een van de grootste zorgen bij een eventuele afgelasting of verplaatsing is de enorme logistieke operatie die achter de schermen plaatsvindt. Wheatley wijst er echter op dat de teams hierin gespecialiseerd zijn en niet snel van hun stuk gebracht worden door een plotselinge verandering in de operatie. "We zijn er allemaal zo toe in staat. Een van de grootste kanten van de business is de logistieke kant ervan, niet alleen de onderdelen maar ook de mensen die de wereld over worden verplaatst. Teams zijn daar zo goed in", aldus de Brit.
"Slechts een hobbel op de weg"
Hoewel de situatie in de regio ernstig is en er al invloed is op de logistiek – met vracht die via alternatieve routes moet worden omgeleid – ziet de Audi-topman geen onoverkomelijke problemen voor de sport zelf. Hij beschouwt mogelijke wijzigingen als een operationele hindernis die overwonnen kan worden. "Het is slechts een hobbel op de weg als er in dat opzicht iets zou gebeuren, je zou er gewoon mee omgaan. Ik zie eerlijk gezegd geen echte problemen", zo laat hij weten.
