Verstappen in zak en as na sprintkwalificatie en verklaart "rampzalige" dag in China
Verstappen in zak en as na sprintkwalificatie en verklaart "rampzalige" dag in China
Max Verstappen baalt als een stekker na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China. Hij kwam niet verder dan de achtste plaats en het gat naar Mercedes, McLaren en Ferrari was groot. De viervoudig wereldkampioen zegt dat zijn Red Bull RB22 simpelweg de grip niet heeft om de andere topteams bij te houden.
Verstappen kwam vanochtend op het Shanghai International Circuit maar liefst 1.734 seconde tekort op poleman George Russell. Kimi Antonelli maakte er een één-twee van voor Mercedes. Niet alleen beide Ferrari's en McLarens kwamen nog voor Verstappen terecht, maar zelfs de Alpine van Pierre Gasly. Verstappen lijkt weinig hoop te hebben dat Red Bull Racing nog verbetering kan vinden voor de Sprint van zaterdag. Teamgenoot Isack Hadjar kwalificeerde zich als tiende achter Ollie Bearman.
Gewoon geen grip
"Als we het hebben over de pace, dan is de hele dag rampzalig geweest", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Geen grip... Ik denk dat dat het grootste probleem was, ik had gewoon geen grip. De balans was weg en ik verloor zo veel tijd in de bochten. Daardoor komen andere problemen ook naar voren. Maar het grootste probleem is dat de auto totaal niet goed ligt in de bochten."
Op de vraag of hij en Red Bull misschien wat anders kunnen proberen met de afstelling, misschien door het gewoon helemaal om te gooien, antwoordde de Limburger: "We zien wel. We doen wat we kunnen doen op dit moment. We zien wel."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
- Gisteren 20:27
- 8
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
- 10 minuten geleden
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
- 55 minuten geleden
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
- 1 uur geleden
- 12
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet
Net binnen
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
- 10 minuten geleden
Audi-teambaas over situatie Midden-Oosten: "Volgen de richtlijnen van de Formule 1"
- 19 minuten geleden
'Inspector Hamilton' gefilmd terwijl hij Mercedes-auto onderzoekt op bijzonderheden in China
- 45 minuten geleden
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
- 55 minuten geleden
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
- 1 uur geleden
- 2
Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari