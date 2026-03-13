close global

Max Verstappen in Melbourne

Verstappen in zak en as na sprintkwalificatie en verklaart "rampzalige" dag in China

Max Verstappen in Melbourne — Foto: © IMAGO

Verstappen in zak en as na sprintkwalificatie en verklaart "rampzalige" dag in China

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen baalt als een stekker na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China. Hij kwam niet verder dan de achtste plaats en het gat naar Mercedes, McLaren en Ferrari was groot. De viervoudig wereldkampioen zegt dat zijn Red Bull RB22 simpelweg de grip niet heeft om de andere topteams bij te houden.

Verstappen kwam vanochtend op het Shanghai International Circuit maar liefst 1.734 seconde tekort op poleman George Russell. Kimi Antonelli maakte er een één-twee van voor Mercedes. Niet alleen beide Ferrari's en McLarens kwamen nog voor Verstappen terecht, maar zelfs de Alpine van Pierre Gasly. Verstappen lijkt weinig hoop te hebben dat Red Bull Racing nog verbetering kan vinden voor de Sprint van zaterdag. Teamgenoot Isack Hadjar kwalificeerde zich als tiende achter Ollie Bearman.

Gewoon geen grip

"Als we het hebben over de pace, dan is de hele dag rampzalig geweest", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Geen grip... Ik denk dat dat het grootste probleem was, ik had gewoon geen grip. De balans was weg en ik verloor zo veel tijd in de bochten. Daardoor komen andere problemen ook naar voren. Maar het grootste probleem is dat de auto totaal niet goed ligt in de bochten."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Op de vraag of hij en Red Bull misschien wat anders kunnen proberen met de afstelling, misschien door het gewoon helemaal om te gooien, antwoordde de Limburger: "We zien wel. We doen wat we kunnen doen op dit moment. We zien wel."

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van China Shanghai International Circuit

