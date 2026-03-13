Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"
Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"
George Russell heeft beslag gelegd op pole position voor de sprintrace in China op zaterdag. De Mercedes-coureur klokte in de sprintkwalificatie een 1:31.520 en eindigde daarmee 1,7 seconde voor Max Verstappen.
Het raceweekend in China wordt vooralsnog gedomineerd door het team van Mercedes. In de eerste vrije training klokte George Russell al een 1:32.741, gevolgd door teammaat Kimi Antonelli op 0,120 seconde daarachter. Russell was daarmee ruim een halve seconde sneller dan nummer drie Lando Norris, en bijna twee seconden sneller dan Max Verstappen. In de kwalificatie zagen we veel van hetzelfde. De Zilverpijlen voerden nog altijd de boventoon, terwijl Red Bull Racing het lastig heeft met de RB22. Zo noemde Verstappen de wegligging van de auto in Shanghai "echt verschrikkelijk".
Enorme achterstand Verstappen
Na het vallen van de vlag in SQ3 was het Russell die met een 1:31.520 bovenaan de tijdenlijst eindigde. Antonelli eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Verstappen eindigde op de achtste plaats, 1,7 seconden achter de tijd van Russell. Isack Hadjar moest tekenen voor de tiende plaats. Hij kwam ruim 2,2 seconden te kort op de tijd van de Mercedes-coureur.
Russell in zijn nopjes
De auto voelde fantastisch. We wisten na Melbourne dat we een hele goede auto hebben, de motor deed het fantastisch. Het was een plezier om te rijden vandaag. Ik wil graag het verschil weten met de rondetijden van vorig jaar, want het voelde heel snel. Heel anders dan Melbourne. We hebben sinds Melbourne aan een betere start gewerkt en we hebbene wat verbeteringen gevonden. Maar dat gaan we morgen ontdekken." De pole tijd voor de Grand Prix van China afgelopen jaar, was een 1:30.641
