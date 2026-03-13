Red Bull grijpt in en zet nieuwe Ford-motor in voor sprintweekend in China

Red Bull Racing en Red Bull Ford hebben niet de start van het F1-seizoen 2026 meegemaakt waarop ze hadden gehoopt. Isack Hadjar en Max Verstappen kwamen in Australië niet op het podium terecht. De eerstgenoemde kwam überhaupt niet aan de finish vanwege een geplofte motor. De Oostenrijkse formatie zet daarom een nieuwe power unit in.

Hadjar had zich prima als derde gekwalificeerd voor de seizoensopener in Melbourne, al was het gat naar Mercedes maar liefst acht tienden van een seconde. Hij kon slechts tien ronden voltooien, voordat de Red Bull Ford-motor de geest gaf, en hij stapte woest uit. Verstappen ving de wedstrijd op het Albert Park Circuit aan vanaf P20, nadat hij gecrasht was in de kwalificatie zonder een rondetijd achter zijn naam. Het kwam door een softwarefout, waardoor de achterwielen blokkeerden. De viervoudig wereldkampioen kwam als zesde aan de finish na een inhaalrace, maar de achterstand op winnaar George Russell was bijna een minuut.

Geen gridstraf voor Hadjar

Terwijl Red Bull Ford onderzoek doet naar de problemen met de eerste motor van Hadjar, heeft de jonge Fransman een tweede motor gekregen voor het sprintweekend in China. Het gaat om een nieuwe verbrandingsmotor, een nieuwe turbo, een nieuw uitlaatpakket, een nieuwe MGU-K en nieuwe power unit-hulpcomponenten (PU-ANC). Omdat het pas om een tweede motor gaat, krijgt Hadjar geen gridstraf.

LAP 11/58



🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Fernando Alonso heeft van Aston Martin en Honda een nieuwe batterij gekregen evenals nieuwe control electronics en PU-ANC. Esteban Ocon van Haas en Alonso's teamgenoot Lance Stroll hebben eveneens nieuwe PU-ANC gekregen.

