George Russell looks at the FIA logo

FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne

George Russell looks at the FIA logo — Foto: © IMAGO
FIA voerde willekeurige controle uit bij Russell na overwinning in Melbourne

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft onthuld dat het de wagen van George Russell heeft uitgekozen na de Grand Prix-overwinning in Melbourne, voor de 'willekeurige' controle. Het orgaan meldt dat er niets vreemds is gevonden in de W17 van Russell en dat alles voldoet aan artikel C3.10 en C8 van het reglement.

Hoewel de FIA een dik reglementenboek heeft en daarop toeziet met diverse controles, heeft het orgaan ook nog altijd onaangekondigde checks. Daarvan is de controle na de race er ééntje. Het orgaan kiest doorgaans een auto uit de top tien om die vervolgens onder de loep te nemen en tegen het reglement aan te houden. De FIA benadrukt dat het gaat om willekeurige controles, maar vaak zijn het de wagens die het hele weekend al opvielen.

Controle

Dat geldt ook voor de Mercedes van Russell in Australië. De Engelsman wist met twee vingers in de neus de pole position te pakken op zaterdag en ging er zondag ook nog eens met de zege vandoor. FIA-afgevaardigde Jo Bauer kan echter bevestigen dat er niets onreglementairs is gevonden in de W17 van Russell na afloop van de wedstrijd in Melbourne.

