Max Verstappen heeft bevestigd dat hij in gesprek is met de FIA en de Formule 1 over de toekomst van de sport. De Nederlander uitte onlangs felle kritiek op het nieuwe reglement dat dit jaar is ingevoerd en vindt dat het huidige pakket de plank volledig misslaat. Volgens de Red Bull-coureur zijn er snelle aanpassingen nodig om het racen te verbeteren en de veiligheid te waarborgen. Dat liet hij weten in de aanloop naar het raceweekend in China.

De kritiek van Verstappen volgt op een moeizaam openingsweekend in Australië. Na technische problemen in de kwalificatie moest de Limburger als twintigste starten, waarna hij zich in de race terugvocht naar de zesde plaats. Terwijl George Russell en debutant Kimi Antonelli een dubbelzege voor Mercedes veiligstelden, uitte Verstappen zijn onvrede over het gedrag van de nieuwe auto's. Hoewel de openingsfase in Melbourne spectaculair oogde, bleek het hoge aantal inhaalacties vooral het gevolg van coureurs die met een lege batterij kampten. Dit zorgde voor de nodige frustratie bij de viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Gesprekken met de FIA

Tijdens de persconferentie in Shanghai bevestigde Verstappen dat er inmiddels overleg plaatsvindt tussen hem en de beleidsbepalers. De Nederlander ziet ruimte voor verbetering, mits de overkoepelende organisatie bereid is om mee te werken aan aanpassingen van het technische reglement. "Er zijn een paar eenvoudige oplossingen, maar die moeten door de FIA goedgekeurd worden wat betreft de batterij", klinkt het bij de coureur. "Om te beginnen met een lage batterij is niet leuk, en ook nog eens behoorlijk gevaarlijk. We zijn met hen in gesprek om te kijken wat er gedaan kan worden."

Gevaarlijke situaties op de baan

Een van de grootste zorgen van Verstappen is het enorme snelheidsverschil dat ontstaat wanneer de batterij van een auto leegraakt, wat in de paddock ook wel 'super-clipping' wordt genoemd. Dit fenomeen kan leiden tot hachelijke momenten op het circuit, zeker tijdens de start van een race. "Zoals je hebt gezien hadden we in Melbourne bij de start bijna een grote crash", legt hij uit. "Een deel daarvan heeft te maken met de batterijen en soms kun je dat hebben met anti-stall. Je zag echter veel grote snelheidsverschillen, omdat ik niet de enige auto was die bijna geen batterij had. Ik had nog maar twintig of dertig procent. Dit is volgens mij iets dat makkelijk kan worden opgelost."

Focus op energiebesparing

De onvrede van de Nederlander richt zich met name op de manier waarop coureurs hun snelheid moeten managen. Waar het voorheen draaide om puur racen, ligt de focus nu volgens velen te veel op het sparen van elektriciteit. Verstappen vergeleek de huidige generatie auto's eerder al met 'Formule E op steroïden' en gaf aan dat het rijden hem op deze manier weinig plezier meer doet. De introductie van actieve aerodynamica, met de zogenaamde X-mode en Z-mode, draagt volgens de rijders bij aan een onnatuurlijk gevoel in de cockpit.

Blik op de toekomst

Ondanks de huidige problemen weigert Verstappen zich neer te leggen bij de situatie voor de rest van zijn contractperiode. Hoewel de FIA bij monde van technisch directeur Nikolas Tombazis heeft aangegeven geen overhaaste wijzigingen door te voeren voor de aanstaande Grand Prix, hoopt de Red Bull-rijder dat er op de korte termijn stappen worden gezet. Op de vraag of hij de hoop voor de komende jaren al heeft opgegeven, is hij duidelijk: "Ik hoop zeker niet voor de komende jaren, maar ik hoop wel dat we voor volgend jaar een behoorlijke verbetering kunnen doorvoeren. Maar er zijn een paar opties die we nu aan het bespreken zijn."

Gerelateerd