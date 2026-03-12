close global

Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026

Verstappen wijst belang simracen aan: 'Onderdeel van ingang naar echte racen'

Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen wijst belang simracen aan: 'Onderdeel van ingang naar echte racen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Max Verstappen zich momenteel klaarmaakt voor de Grand Prix van China en over enkele maanden gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, is hij ook nog altijd bezig met zijn persoonlijke missie: talentvolle simcoureurs over te halen naar het 'echte' racen. Hij onthult dat hij de servers vaak afstruint om nieuw talent te spotten.

Voor veel startende coureurs is het vooral zaak om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. In gesprek met GPFans gaf Richard Verschoor afgelopen jaar aan dat dit budget ieder jaar enorm stijgt, waardoor het voor de gewone sterveling bijna niet meer te doen is. Een optie is daarom om te gaan simracen, maar lange tijd werd er toch met opgeheven neus naar de virtuele races gekeken. Verstappen lijkt echter een lans te hebben gebroken voor de simraces en heeft diverse keren de potentie ervan benadrukt. Zelf zit hij ook geregeld achter het virtuele stuur en bij diverse Grand Prix-weekenden neemt hij vaak zijn eigen set mee.

Simracen opent deuren

Tijdens een sponsorevenement van Mobil 1 legt Verstappen uit dat simracen veel potentie heeft en de autosport kan helpen. "In deze wereld is alles mogelijk. Ik denk dat simracen echt een mogelijkheid heeft om onderdeel te worden van de ingang naar het echte racen", zo opent hij. Daarin speelt Verstappen als teambaas ook een rol. Zo liet hij simracer Chris Lulham rijpen en won de Nederlander afgelopen jaar op de Nordschleife samen met Lulham.

Verstappen zoekt altijd naar nieuw talent

De zoektocht naar nieuw talent blijft echter doorgaan: "Wij houden altijd onze ogen open voor nieuw talent, waar je ook vandaan komt in de wereld." Daarbij wijst hij de weg voor jong talent: "Het is belangrijk dat je meedoet in alle grote kampioenschappen. Vanaf dat moment kunnen we je veel meer integreren in het simraceteam. Hopelijk creëren we een nieuwe ster die dan echt gaat racen."

