Dat Formule 1-coureurs wereldwijd enorm populair zijn waar ze ook komen, is natuurlijk een algemeen gegeven. Helaas vergeten sommige fans soms ook dat de rijders ook gewoon mensen zijn en zorgt dat voor hachelijke situatie. Tijdens zijn aankomst in China, moest ook Kimi Antonelli dat ondervinden.

De Chinese Grand Prix staat voor de deur en vormt de tweede ronde van het Formula One World Championship-seizoen van 2026. Het raceweekend vindt plaats op het Shanghai International Circuit, een circuit dat bekendstaat om zijn lange rechte stukken en technische bochten. Na een spectaculaire seizoensopener in Melbourne, waar George Russell de overwinning pakte, trekken de teams nu naar China voor een nieuwe krachtmeting. Na de race in Australië kon men natuurlijk meteen richting het noorden vliegen voor de Grand Prix van één week later.

Duw- en trekwerk

Dat is dan ook inmiddels gedaan door de meeste rijders die in dus in China gearriveerd zijn. Op het vliegveld van Shanghai zorgde dat in het geval van Antonelli echter voor een enorme gekte. De Mercedes-rijder kwam aan op Chinese bodem en tijdens het wandelen naar zijn vervoer richting het hotel, werd hij belaagd door een horde wilde fans die een glimp van de jonge coureur op wilden vangen. Dat zorgde voor hachelijke momenten, waarbij duidelijk te zien is dat Antonelli flink in het nauw gedreven wordt en zelfs geduwd door het grote aantal supporters. Geen fijn gezicht.

