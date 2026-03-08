Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
De eerste WK-stand in de Formule 1 voor 2026 is een feit. Nu de Grand Prix van Australië achter de rug is, zijn de eerste punten verdeeld. De jackpot was er voor George Russell, die met zijn overwinning in Melbourne 25 punten binnensleepte voor het klassement. Max Verstappen deed relatief gezien ook goede zaken in het kampioenschap, want hij vergaarde nog 8 punten door als zesde te finishen.
De kop is eraf. Het startschot is officieel gegeven. De eerste Grand Prix van 2026 is een feit en de eerste punten zijn uitgedeeld. De race op het Albert Park Street Circuit was er eentje met veel spektakel, veel verrassingen en bovendien ook veel uitvallers. En deze uitvallers, waaronder Oscar Piastri, Isack Hadjar en Fernando Alonso, bleven vanzelfsprekend met nul punten achter voor het F1-klassement. Wie er wel goede zaken deden in de WK-stand, waren de beide coureurs van zowel Mercedes als Ferrari. Zij wisten samen de meeste punten mee naar huis te nemen. Russell deed de grootste duit in het zakje; de Brit won de Grand Prix van Australië en verzamelde daarmee 25 punten voor het kampioenschap. Hij is dan ook de eerste WK-leider van 2026.
Russell leider in F1-kampioenschap, Verstappen scoort goede punten
Dat Russell de WK-stand zou gaan aanvoeren na de race in Melbourne, kwam na de kwalificatie op zaterdag niet perse meer als een verrassing. Wat wél als een verrassing kwam, was de zesde plaats voor Verstappen. De Red Bull-coureur begon als twintigste aan de race, maar wist snel naar voren te komen. Hij sneed als een mes door de boter en finishte uiteindelijk als zesde, vlak achter Lando Norris. Zodoende vergaarde Verstappen toch nog 8 punten voor het F1-klassement, iets dat hij op voorhand waarschijnlijk niet had verwacht. Norris, die Verstappen dus achter zich wist te houden, behaalde 10 punten. Respectievelijk 15 en 12 punten waren er voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Kimi Antonelli finishte als tweede en behaalde daarmee 18 punten voor het wereldkampioenschap.
F1 WK-stand 2026 na de Grand Prix van Australië
|#
|Coureur
|Team
|Pnt
|1
|George Russell
|Mercedes
|25
|2
|A. Kimi Antonelli
|Mercedes
|18
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|15
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|12
|5
|Lando Norris
|McLaren
|10
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|8
|7
|Oliver Bearman
|Haas
|6
|8
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1
|11
|Esteban Ocon
|Haas
|0
|12
|Alexander Albon
|Williams
|0
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0
|14
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|0
|16
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Isack Hadjar
|Red Bull
|0
|21
|Oscar Piastri
|McLaren
|0
|22
|Nico Hülkenberg
|Audi
|0
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens
- Vandaag 07:31
- 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- Gisteren 12:14
- 8
Grand Prix van Australië
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Net binnen
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
- 33 minuten geleden
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 43 minuten geleden
Newey onthult strategie Aston Martin in Australië: 'Vandaag was vooral om te leren'
- 1 uur geleden
Lindblad sprakeloos na punten bij F1-debuut: 'Zo cool om met Verstappen te vechten'
- 1 uur geleden
Wolff let niet op en knalt met step tegen poort in de paddock
- 2 uur geleden
Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'
- 2 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari