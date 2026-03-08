Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

De eerste WK-stand in de Formule 1 voor 2026 is een feit. Nu de Grand Prix van Australië achter de rug is, zijn de eerste punten verdeeld. De jackpot was er voor George Russell, die met zijn overwinning in Melbourne 25 punten binnensleepte voor het klassement. Max Verstappen deed relatief gezien ook goede zaken in het kampioenschap, want hij vergaarde nog 8 punten door als zesde te finishen.

De kop is eraf. Het startschot is officieel gegeven. De eerste Grand Prix van 2026 is een feit en de eerste punten zijn uitgedeeld. De race op het Albert Park Street Circuit was er eentje met veel spektakel, veel verrassingen en bovendien ook veel uitvallers. En deze uitvallers, waaronder Oscar Piastri, Isack Hadjar en Fernando Alonso, bleven vanzelfsprekend met nul punten achter voor het F1-klassement. Wie er wel goede zaken deden in de WK-stand, waren de beide coureurs van zowel Mercedes als Ferrari. Zij wisten samen de meeste punten mee naar huis te nemen. Russell deed de grootste duit in het zakje; de Brit won de Grand Prix van Australië en verzamelde daarmee 25 punten voor het kampioenschap. Hij is dan ook de eerste WK-leider van 2026.

Russell leider in F1-kampioenschap, Verstappen scoort goede punten

Dat Russell de WK-stand zou gaan aanvoeren na de race in Melbourne, kwam na de kwalificatie op zaterdag niet perse meer als een verrassing. Wat wél als een verrassing kwam, was de zesde plaats voor Verstappen. De Red Bull-coureur begon als twintigste aan de race, maar wist snel naar voren te komen. Hij sneed als een mes door de boter en finishte uiteindelijk als zesde, vlak achter Lando Norris. Zodoende vergaarde Verstappen toch nog 8 punten voor het F1-klassement, iets dat hij op voorhand waarschijnlijk niet had verwacht. Norris, die Verstappen dus achter zich wist te houden, behaalde 10 punten. Respectievelijk 15 en 12 punten waren er voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Kimi Antonelli finishte als tweede en behaalde daarmee 18 punten voor het wereldkampioenschap.

F1 WK-stand 2026 na de Grand Prix van Australië

# Coureur Team Pnt 1 George Russell Mercedes 25 2 A. Kimi Antonelli Mercedes 18 3 Charles Leclerc Ferrari 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 12 5 Lando Norris McLaren 10 6 Max Verstappen Red Bull 8 7 Oliver Bearman Haas 6 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 9 Gabriel Bortoleto Audi 2 10 Pierre Gasly Alpine 1 11 Esteban Ocon Haas 0 12 Alexander Albon Williams 0 13 Liam Lawson Racing Bulls 0 14 Franco Colapinto Alpine 0 15 Carlos Sainz Williams 0 16 Sergio Pérez Cadillac 0 17 Lance Stroll Aston Martin 0 18 Fernando Alonso Aston Martin 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Isack Hadjar Red Bull 0 21 Oscar Piastri McLaren 0 22 Nico Hülkenberg Audi 0

