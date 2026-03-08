close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
photoshop

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

photoshop — Foto: © IMAGO x GPFans

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

De eerste WK-stand in de Formule 1 voor 2026 is een feit. Nu de Grand Prix van Australië achter de rug is, zijn de eerste punten verdeeld. De jackpot was er voor George Russell, die met zijn overwinning in Melbourne 25 punten binnensleepte voor het klassement. Max Verstappen deed relatief gezien ook goede zaken in het kampioenschap, want hij vergaarde nog 8 punten door als zesde te finishen.

De kop is eraf. Het startschot is officieel gegeven. De eerste Grand Prix van 2026 is een feit en de eerste punten zijn uitgedeeld. De race op het Albert Park Street Circuit was er eentje met veel spektakel, veel verrassingen en bovendien ook veel uitvallers. En deze uitvallers, waaronder Oscar Piastri, Isack Hadjar en Fernando Alonso, bleven vanzelfsprekend met nul punten achter voor het F1-klassement. Wie er wel goede zaken deden in de WK-stand, waren de beide coureurs van zowel Mercedes als Ferrari. Zij wisten samen de meeste punten mee naar huis te nemen. Russell deed de grootste duit in het zakje; de Brit won de Grand Prix van Australië en verzamelde daarmee 25 punten voor het kampioenschap. Hij is dan ook de eerste WK-leider van 2026.

Russell leider in F1-kampioenschap, Verstappen scoort goede punten

Dat Russell de WK-stand zou gaan aanvoeren na de race in Melbourne, kwam na de kwalificatie op zaterdag niet perse meer als een verrassing. Wat wél als een verrassing kwam, was de zesde plaats voor Verstappen. De Red Bull-coureur begon als twintigste aan de race, maar wist snel naar voren te komen. Hij sneed als een mes door de boter en finishte uiteindelijk als zesde, vlak achter Lando Norris. Zodoende vergaarde Verstappen toch nog 8 punten voor het F1-klassement, iets dat hij op voorhand waarschijnlijk niet had verwacht. Norris, die Verstappen dus achter zich wist te houden, behaalde 10 punten. Respectievelijk 15 en 12 punten waren er voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Kimi Antonelli finishte als tweede en behaalde daarmee 18 punten voor het wereldkampioenschap.

F1 WK-stand 2026 na de Grand Prix van Australië

# Coureur Team Pnt
1George RussellMercedes25
2A. Kimi AntonelliMercedes18
3Charles LeclercFerrari15
4Lewis HamiltonFerrari12
5Lando NorrisMcLaren10
6Max VerstappenRed Bull8
7Oliver BearmanHaas6
8Arvid LindbladRacing Bulls4
9Gabriel BortoletoAudi2
10Pierre GaslyAlpine1
11Esteban OconHaas0
12Alexander AlbonWilliams0
13Liam LawsonRacing Bulls0
14Franco ColapintoAlpine0
15Carlos SainzWilliams0
16Sergio PérezCadillac0
17Lance StrollAston Martin0
18Fernando AlonsoAston Martin0
19Valtteri BottasCadillac0
20Isack HadjarRed Bull0
21Oscar PiastriMcLaren0
22Nico HülkenbergAudi0

Jeen Grievink
Geschreven door
Jeen Grievink - Brand Owner
Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

WK-stand

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • Vandaag 08:39
  • 5
Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens

Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens

  • Vandaag 07:31
  • 4
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

  • Vandaag 06:26
  • 5
Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

  • Vandaag 04:29
  • 5
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • Gisteren 12:14
  • 8
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'

Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'

  • Vandaag 06:43
  • 2

Grand Prix van Australië

12:25
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
08:39
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris
07:31
Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens
06:43
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'

Net binnen

12:15
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
11:37
Newey onthult strategie Aston Martin in Australië: 'Vandaag was vooral om te leren'
11:14
Lindblad sprakeloos na punten bij F1-debuut: 'Zo cool om met Verstappen te vechten'
10:51
Wolff let niet op en knalt met step tegen poort in de paddock
10:26
Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

33 minuten geleden
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 5
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Ontdek het op Google Play
x