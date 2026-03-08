VIDEO | Verstappen beperkt de schade, Mercedes rekent af met Ferrari | GPFans Raceday
George Russell heeft de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven. In de openingsfase moest hij de leiding nog even afstaan aan Charles Leclerc, maar een discutabele strategie van Scuderia Ferrari speelde Mercedes uiteindelijk in de kaart, waardoor het team een één-twee kon veiligstellen op Albert Park Circuit. Max Verstappen reed ondertussen een sterke inhaalrace en klom van P20 naar P6.
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
