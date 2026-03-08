close global

Max Verstappen in Melbourne

VIDEO | Verstappen beperkt de schade, Mercedes rekent af met Ferrari | GPFans Raceday

VIDEO | Verstappen beperkt de schade, Mercedes rekent af met Ferrari | GPFans Raceday

Sebastiaan Kissing

George Russell heeft de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven. In de openingsfase moest hij de leiding nog even afstaan aan Charles Leclerc, maar een discutabele strategie van Scuderia Ferrari speelde Mercedes uiteindelijk in de kaart, waardoor het team een één-twee kon veiligstellen op Albert Park Circuit. Max Verstappen reed ondertussen een sterke inhaalrace en klom van P20 naar P6.

Max Verstappen Red Bull Racing Ferrari Red Bull Lewis Hamilton George Russell

