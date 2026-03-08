close global

Lance Stroll and Lewis Hamilton

Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens

Lance Stroll and Lewis Hamilton — Foto: © IMAGO
Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

Op social media is er bijzonder wisselend gereageerd op de eerste Grand Prix van 2026. In Australië konden we de effecten van de nieuwe reglementen voor het eerst in volle glorie aanschouwen en dat zorgde voor wisselende reacties. Over één ding was iedereen het wel eens - en dat heeft met Ferrari te maken.

De nieuwe reglementen hebben een hoop stof doen opwaaien. Met name het batterijgedeelte ligt enorm onder vuur, zeker omdat deze manier van racen er voor zorgt dat je niet altijd vol op het gas kunt gaan als coureur zijnde. Ook verliezen de auto's aan het einde van het rechte stuk vermogen, iets wat aanvoelt als anti-F1. Diverse fans, experts en coureurs - waaronder zeker ook Max Verstappen - hebben zich kritisch uitgelaten over de nieuwe regels. Maar tijdens de Grand Prix van Australië konden we de effecten pas echt in volle glorie aanschouwen en beoordelen. En dat is wat men op social media dan ook heeft gedaan. Ook beoordeelden zij de strategie van Ferrari.

Nieuwe auto's, nieuwe reglementen, zelfde poepstrategie Ferrari

"Nieuwe auto's, nieuwe reglementen, zelfde poepstrategie van Ferrari", zo klonk het onder meer in de reacties op X. Iedereen was het er wel over eens dat er meer in had gezeten voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc als de pitmuur van Ferrari er beter bovenop had gezeten met de strategie. Niet over alle onderwerpen zitten de fans op één lijn. Sommigen vonden de race fantastisch, anderen slaapverwekkend. Hetzelfde geldt voor de zege van George Russell; de één vindt dat hij top heeft gereden, terwijl de ander zegt dat hij niets heeft uitgevoerd. GPFans heeft hieronder een greep uit de reacties op X voor je op een rij gezet.

Jeen Grievink
Geschreven door
Jeen Grievink - Brand Owner
Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media.
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

  • 2 uur geleden
  • 5
Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

  • Vandaag 04:29
  • 5
Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

  • Gisteren 10:21
  • 9
Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"

Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"

  • 2 uur geleden
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • Gisteren 12:14
  • 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • Gisteren 11:10
  • 14

