Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens

Op social media is er bijzonder wisselend gereageerd op de eerste Grand Prix van 2026. In Australië konden we de effecten van de nieuwe reglementen voor het eerst in volle glorie aanschouwen en dat zorgde voor wisselende reacties. Over één ding was iedereen het wel eens - en dat heeft met Ferrari te maken.

De nieuwe reglementen hebben een hoop stof doen opwaaien. Met name het batterijgedeelte ligt enorm onder vuur, zeker omdat deze manier van racen er voor zorgt dat je niet altijd vol op het gas kunt gaan als coureur zijnde. Ook verliezen de auto's aan het einde van het rechte stuk vermogen, iets wat aanvoelt als anti-F1. Diverse fans, experts en coureurs - waaronder zeker ook Max Verstappen - hebben zich kritisch uitgelaten over de nieuwe regels. Maar tijdens de Grand Prix van Australië konden we de effecten pas echt in volle glorie aanschouwen en beoordelen. En dat is wat men op social media dan ook heeft gedaan. Ook beoordeelden zij de strategie van Ferrari.

Nieuwe auto's, nieuwe reglementen, zelfde poepstrategie Ferrari

"Nieuwe auto's, nieuwe reglementen, zelfde poepstrategie van Ferrari", zo klonk het onder meer in de reacties op X. Iedereen was het er wel over eens dat er meer in had gezeten voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc als de pitmuur van Ferrari er beter bovenop had gezeten met de strategie. Niet over alle onderwerpen zitten de fans op één lijn. Sommigen vonden de race fantastisch, anderen slaapverwekkend. Hetzelfde geldt voor de zege van George Russell; de één vindt dat hij top heeft gereden, terwijl de ander zegt dat hij niets heeft uitgevoerd. GPFans heeft hieronder een greep uit de reacties op X voor je op een rij gezet.

Ferrari screwed that one up again! — Men In Black (@MenInBlackNZ) March 8, 2026

man what an interesting race!!! — marly💫 (@marlysmemos) March 8, 2026

F2 was 10 times more entertaining than the race today. 2 steps back with these new cars and regs. — Yoshi 🇨🇦 (@yoshiboost) March 8, 2026

Great race by Russell. Championship win incoming. — Singh (@20_1NM) March 8, 2026

there is one thing we can both agree on: pic.twitter.com/ot7wuL8C5c — MAYOR (@mayorxbt) March 8, 2026

Racepacemilton is back! Lewis looked amazing. Surely if Ferrari didnt have the deployment issue in quali and the botched strategy on the first VSC, it would’ve been a much better result. — Bishop (@skyoculus) March 8, 2026

That Leclerc v. Hamilton v. Verstappen championship battle that will emerge after June 1 will be one for the ages... — Anthony 🏁 (@ant_iuculano) March 8, 2026

Lewis just discovered that he has to compete against Ferrari strategists to win an 8th title. — FergiesRightRef (@FergiesRightRef) March 8, 2026

Yep this is gonna be easily one of the most boring seasons — FairyQueen (@Fairyqueenhihi) March 8, 2026

Max Verstappen climbed tons of positions in the beginning and none of that was shown.

Good job @F1 — Adi Ver🦁 (@ADITVERMA1821) March 8, 2026

Russell was flawless today. Huge result for Mercedes! 🔥 — Madeliz (@mkundivictoria) March 8, 2026

Only certain in this race was both the Aston martins breakdown during the race. @AstonMartinF1 — Little finger (@sudanghm) March 8, 2026

Meanwhile at Ferrari the circus 🤡🎡🎪 continues! pic.twitter.com/sU7lIfxpGg — ©Dr. Admire M. Dube, CFA® (@admire_dube) March 8, 2026

New Regs, new car, same shitty Ferrari strategy pic.twitter.com/Lc15PU4TVa — Timnas Xtra (@TimnasXtra) March 8, 2026

