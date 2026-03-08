Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens
Op social media is er bijzonder wisselend gereageerd op de eerste Grand Prix van 2026. In Australië konden we de effecten van de nieuwe reglementen voor het eerst in volle glorie aanschouwen en dat zorgde voor wisselende reacties. Over één ding was iedereen het wel eens - en dat heeft met Ferrari te maken.
De nieuwe reglementen hebben een hoop stof doen opwaaien. Met name het batterijgedeelte ligt enorm onder vuur, zeker omdat deze manier van racen er voor zorgt dat je niet altijd vol op het gas kunt gaan als coureur zijnde. Ook verliezen de auto's aan het einde van het rechte stuk vermogen, iets wat aanvoelt als anti-F1. Diverse fans, experts en coureurs - waaronder zeker ook Max Verstappen - hebben zich kritisch uitgelaten over de nieuwe regels. Maar tijdens de Grand Prix van Australië konden we de effecten pas echt in volle glorie aanschouwen en beoordelen. En dat is wat men op social media dan ook heeft gedaan. Ook beoordeelden zij de strategie van Ferrari.
Nieuwe auto's, nieuwe reglementen, zelfde poepstrategie Ferrari
"Nieuwe auto's, nieuwe reglementen, zelfde poepstrategie van Ferrari", zo klonk het onder meer in de reacties op X. Iedereen was het er wel over eens dat er meer in had gezeten voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc als de pitmuur van Ferrari er beter bovenop had gezeten met de strategie. Niet over alle onderwerpen zitten de fans op één lijn. Sommigen vonden de race fantastisch, anderen slaapverwekkend. Hetzelfde geldt voor de zege van George Russell; de één vindt dat hij top heeft gereden, terwijl de ander zegt dat hij niets heeft uitgevoerd. GPFans heeft hieronder een greep uit de reacties op X voor je op een rij gezet.
