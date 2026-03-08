close global

The FIA logo in front of the Australian flag

FIA deelt stop-and-go-penalty uit aan Colapinto in Australië

The FIA logo in front of the Australian flag — Foto: © IMAGO

FIA deelt stop-and-go-penalty uit aan Colapinto in Australië

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft zich gebogen over de overtreding van de startprocedure van Franco Colapinto. De Argentijn stond al vanaf de start van de race onder een vergrootglas en de FIA heeft besloten een stop-and-go-penalty uit te delen.

Zondagochtend om 05:00 uur maakten de Formule 1-coureurs zich op voor de opwarmronde in Melbourne. Daarin viel Nico Hülkenberg uit met technische problemen en Oscar Piastri crashte in bocht vier. De resterende twintig coureurs zijn nog altijd aan het racen en Colapinto zal zijn straf dus nog moeten uitzitten.

Colapinto straf

Het exacte moment waarop Colapinto de fout inging is nog niet helemaal duidelijk. Wel heeft de FIA inmiddels een stop-and-go-penalty uitgedeeld. Dat betekent dat de Alpine-coureur zijn straf in de pitstraat moet uitzitten, maar daarna zijn race kan vervolgen.

