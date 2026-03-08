Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

George Russell heeft de Grand Prix van Australië gewonnen, nadat hij in de beginfase de leiding even af moest staan aan Charles Leclerc. Ferrari koos echter voor een twijfelachtige strategie, waardoor Mercedes alsnog een één-twee veilig wist te stellen op Albert Park. Max Verstappen reed op zijn beurt een geweldige inhaalrace en ging van plek 20 naar plek zes.

Op het Albert Park Circuit waren de tribunes volgepakt voor de allereerste Grand Prix van het 2026-seizoen. Voor Piastri zou het tevens ook een thuisrace worden, maar de Australiër crashte tijdens de opwarmronde. McLaren kon zijn auto niet meer op tijd oplappen en dus moest Piastri de eerste race aan zich voorbij laten gaan. Ook Hülkenberg moest verstek laten gaan, nadat hij stilviel richting de grid. Zodoende begon de race in Melbourne met - zoals we van de voorgaande jaren gewend waren - met twintig auto's. Russell begon vanaf pole, met teamgenoot Antonelli naast zich op plek twee. Maar het was niet het team van Mercedes dat indruk maakte bij de start. Antonelli viel direct weg, terwijl de Ferrari's - met hun kleinere turbo - aan hem voorbij stormden. Leclerc wist zelfs de leiding af te pakken van Russell. Hamilton sloot op zijn beurt aan op plek drie. Ferrari had een duidelijk voordeel bij de start.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kent goede start in Melbourne, Hadjar valt stil

Iedereen wist ongeschonden de eerste paar bochten en ronden te overleven, inclusief Verstappen, die vanwege zijn crash in de kwalificatie als twintigste moest starten. De Red Bull-coureur begon sterk aan de wedstrijd, want na een paar ronden lag hij alweer op de tiende plaats. In de tussentijd wist Hamilton de aansluiting te vinden bij Russell en Leclerc, die samen een hard gevecht uitvochten om de leiding in de wedstrijd. Maar kort daarna sloeg het noodlot voor de tweede keer dit weekend toe voor Red Bull: de motor van Hadjar gaf de geest. Het werd de eerste geplofte krachtbron van dit jaar, op naam van Red Bull Powertrains. Het resulteerde in een virtual safety car, wat diverse teams de mogelijkheid gaf om een pitstop te maken. Het team van Aston Martin greep deze mogelijkheid aan wat te sleutelen aan de auto van Alonso. De Spanjaard reed zoals verwacht niet mee voor de echte strijd, maar om meer te leren over de AMR26.

LAP 11/58



🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Ferrari kiest voor lange stint, Bottas valt uit met probleem

Terwijl Ferrari weer eens voor opgetrokken wenkbrauwen zorgde door beide auto's buiten te houden tijdens de VSC, haalde Mercedes haar bolides wel naar binnen. Het zorgde tijdelijk voor een één-twee voor Ferrari in de race. Hamilton begreep er echter niets van. "We hadden op z'n minst één van ons naar binnen moeten halen", zo klaagde hij op de radio. Maar de race was amper weer een paar ronden hervat of de volgende virtual safety car werd alweer ingevlogen. Bottas viel stil. Dit gaf Verstappen de gelegenheid zijn eerste pitstop van de race te maken. Met zijn verse banden sloot hij aan achter Lindblad, die hij kort na de herstart voorbij wist te gaan. Leclerc ging op dat moment nog steeds aan de leiding, gevolgd door Hamilton, Russell, Antonelli en Norris.

Verstappen schuift door naar de top 5

Iets voor de helft van de Grand Prix besloot Ferrari haar wedstrijdleider Leclerc naar binnen te roepen voor een pitstop. Hierdoor kwam hij achter Antonelli, op plek vier, weer terug op de baan. Kort daarna kwam ook Hamilton binnen en gaf Ferrari de eerste twee posities - in ieder geval tijdelijk - terug aan Mercedes. Verstappen kroop op zijn beurt langzaam dichter bij aan Norris, die rondreed op de vijfde positie. Net toen de Red Bull op een halve seconde zat van de McLaren, werd de derde virtual safety car van de wedstrijd ingeroepen. Dit werd gedaan om een onderdeel van de Cadillac van Pérez van de baan te verwijderen. Dit gebeurde snel en dus leek Verstappen de aanval weer te kunnen openen, maar Norris dook naar binnen voor een bandenwissel. Hierdoor schoof Verstappen op naar P5.

LAP 39/58



Norris ⬆️ P6

Lindblad ⬇️ P7

Bearman ⬇️ P8



Lando is charging back through the field after pitting for the medium tyres ⚔️#F1 #AusGP pic.twitter.com/mpfb8YBjvg — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Aston Martin trekt Alonso terug, Verstappen voert druk op bij Norris

In ronde 38 besloot Aston Martin dat het welletjes was voor hun deelname aan deze Grand Prix met Alonso. De Spanjaard werd teruggetrokken uit de wedstrijd. Hiermee heeft Aston Martin wel meer ronden kunnen rijden dan verwacht, want Stroll ging - na een korte pauze in de pits - nog door. Verstappen dook vervolgens naar binnen voor z'n tweede stop. Hij wisselde van de mediums naar de harde band en kwam pal achter Norris weer terug op de baan. In tussentijd reed Mercedes nog comfortabel aan kop, al probeerde Ferrari met beide auto's wel te pushen. Wie ook aan het pushen was, was Verstappen - die jacht aan het maken was op de McLaren van Norris.

Russell wint in Melbourne, podium voor Ferrari, Verstappen P6

Verstappen kwam aan de staart bij Norris, maar slaagde er niet in een succesvolle aanval te plaatsen. Een top 5-klassering zat er zodoende niet in voor de Nederlander, maar hij heeft zich in Melbourne wel knap teruggevochten van P20 naar P6. Russell kwam uiteindelijk als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Antonelli. Leclerc maakte het podium compleet, gevolgd door Hamilton, Norris, Verstappen, Bearman, Lindblad, Bortoleto en Gasly, die samen de top tien compleet maakten op Albert Park.

