close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Wolff toont vaderlijke kant na crash Antonelli: "Behoud het zelfvertrouwen"

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP — Foto: © IMAGO

Wolff toont vaderlijke kant na crash Antonelli: "Behoud het zelfvertrouwen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na de zware crash van Kimi Antonelli in de derde vrije training laten zien hoe hij met zijn jonge talenten omgaat. In plaats van kritiek te uiten op de kostbare fout in Melbourne, koos de Oostenrijker voor een bemoedigende aanpak. Het moment werd op beeld vastgelegd.

Tijdens de slotfase van de laatste oefensessie op het Albert Park Circuit ging het mis voor Antonelli bij het uitkomen van bocht 2. De Mercedes-coureur verloor de controle over de achterkant van zijn bolide nadat hij te veel van de kerbstones meepakte, wat resulteerde in een harde dubbele impact. De beelden uit de pitbox na het incident spraken boekdelen. Wolff zocht zijn coureur direct op om hem te troosten en de druk weg te nemen, terwijl de monteurs zich moesten voorbereiden op een enorme herstelklus om de auto op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie. Iets dat uiteindelijk lukte en zelfs een P2 voor de Italiaan opleverde.

Mooi moment

In de garage was te zien hoe Wolff een arm om de schouder van een zichtbaar aangeslagen Antonelli sloeg. De teambaas drukte hem op het hart dat hij zich niet uit het veld moest laten slaan door de crash en dat de snelheid er simpelweg is. "Het is oké, behoud het zelfvertrouwen. Analyseer deze data, behoud het zelfvertrouwen", zo sprak Wolff zijn pupil toe. Het herstel van de Mercedes W17 was een race tegen de klok voor de monteurs in Melbourne. De schade aan de achterwielophanging en de versnellingsbak was aanzienlijk, maar het team slaagde erin de auto op tijd gereed te krijgen. Hierbij kregen ze onverwachte hulp van Max Verstappen, die in het eerste deel van de kwalificatie crashte. De rode vlag die daarop volgde gaf de Mercedes-monteurs ongeveer twintig minuten extra de tijd. Wolff bedankte de Nederlander na afloop dan ook.

Gerelateerd

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

  • Vandaag 09:29
  • 15
Leclerc schrikt zich een hoedje door Mercedes: 'Dacht dat de data fout was'

Leclerc schrikt zich een hoedje door Mercedes: 'Dacht dat de data fout was'

  • 2 uur geleden
  • 3
Wolff 'bedankt' Verstappen voor crash: 'Anders hadden we het niet gered'

Wolff 'bedankt' Verstappen voor crash: 'Anders hadden we het niet gered'

  • Vandaag 13:09
Russell verrast door Mercedes-dominantie: "Hadden niet verwacht zó goed te zijn"

Russell verrast door Mercedes-dominantie: "Hadden niet verwacht zó goed te zijn"

  • 1 uur geleden
Stella ziet achterstand McLaren op Mercedes: 'Zij benutten de power unit beter'

Stella ziet achterstand McLaren op Mercedes: 'Zij benutten de power unit beter'

  • 3 uur geleden
Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

  • Vandaag 08:09
  • 5

Net binnen

17:39
Alonso waarschuwt Aston Martin: "Als er wat mis is, geen risico nemen"
16:22
Russell verrast door Mercedes-dominantie: "Hadden niet verwacht zó goed te zijn"
15:45
Leclerc schrikt zich een hoedje door Mercedes: 'Dacht dat de data fout was'
14:58
Live
Zo zag het gevecht om pole position tussen Russell en Antonelli eruit | F1 Shorts
14:53
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

3 uur geleden 3
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Vandaag 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Vandaag 11:10 14
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg" Verstappen is niet happy

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Vandaag 09:22 26
Ontdek het op Google Play
x