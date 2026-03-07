Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na de zware crash van Kimi Antonelli in de derde vrije training laten zien hoe hij met zijn jonge talenten omgaat. In plaats van kritiek te uiten op de kostbare fout in Melbourne, koos de Oostenrijker voor een bemoedigende aanpak. Het moment werd op beeld vastgelegd.

Tijdens de slotfase van de laatste oefensessie op het Albert Park Circuit ging het mis voor Antonelli bij het uitkomen van bocht 2. De Mercedes-coureur verloor de controle over de achterkant van zijn bolide nadat hij te veel van de kerbstones meepakte, wat resulteerde in een harde dubbele impact. De beelden uit de pitbox na het incident spraken boekdelen. Wolff zocht zijn coureur direct op om hem te troosten en de druk weg te nemen, terwijl de monteurs zich moesten voorbereiden op een enorme herstelklus om de auto op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie. Iets dat uiteindelijk lukte en zelfs een P2 voor de Italiaan opleverde.

Mooi moment

In de garage was te zien hoe Wolff een arm om de schouder van een zichtbaar aangeslagen Antonelli sloeg. De teambaas drukte hem op het hart dat hij zich niet uit het veld moest laten slaan door de crash en dat de snelheid er simpelweg is. "Het is oké, behoud het zelfvertrouwen. Analyseer deze data, behoud het zelfvertrouwen", zo sprak Wolff zijn pupil toe. Het herstel van de Mercedes W17 was een race tegen de klok voor de monteurs in Melbourne. De schade aan de achterwielophanging en de versnellingsbak was aanzienlijk, maar het team slaagde erin de auto op tijd gereed te krijgen. Hierbij kregen ze onverwachte hulp van Max Verstappen, die in het eerste deel van de kwalificatie crashte. De rode vlag die daarop volgde gaf de Mercedes-monteurs ongeveer twintig minuten extra de tijd. Wolff bedankte de Nederlander na afloop dan ook.

Keep the confidence Kimi 💪 pic.twitter.com/EiKgyXTybB — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 7, 2026

