Hadjar geeft Verstappen hoop met P3 in kwalificatie Melbourne: "We hadden het niet verwacht"

Isack Hadjar heeft de pijn verzacht voor Red Bull Racing nadat Max Verstappen crashte aan het begin van de kwalificatie in Melbourne, Australië. De Frans-Algerijnse coureur wist de derde plaats veilig te stellen, achter de beide Mercedessen. Na afloop was hij tevreden, maar vreesde hij ook voor de snelheid van de Zilverpijlen.

Verstappen was nog bezig aan zijn opwarmronde in Q1, toen hij de achterkant van z'n auto verloor en hard in de muur klapte. De sessie zat er direct op voor de Nederlander en dus hing alles af van Hadjar. Gelukkig voor Red Bull stelde de 21-jarige coureur niet teleur en wist hij zelfs beide auto's van Ferrari en McLaren af te troeven. Hadjar stelde de derde plek veilig. Echter, de rondetijden van Mercedes wist hij absoluut niet te benaderen. Hadjar kwam bijna acht tienden tekort op de pole tijd van George Russell. Er is dus nog werk aan de winkel voor Red Bull, maar Hadjar was na afloop wel tevreden met zijn persoonlijke optreden.

Hadjar had P3 in kwalificatie Melbourne niet verwacht

Bij de eerste gridinterviews van dit jaar, afgenomen door Jolyon Palmer, sprak Hadjar van "een soepele kwalificatie". "Dankjewel alle fans voor het applaus. Het was een zeer soepel kwalificatie. Het hele weekend was een beetje lastig richting de kwalificatie, want het zag er niet naar uit dat we konden vechten voor de top drie. Ik had het gevoel dat Ferrari en McLaren nog wel een beetje voorlagen op mij, maar we hebben het steeds een beetje verder uitgebouwd gedurende de kwalificatie. Het was een hele goede laatste ronde", zo sprak Hadjar.

Mercedes te snel, podium in Australië zou goed zijn

Bij de start van de Grand Prix van Australië zal Hadjar twee Mercedes-bolides voor z'n neus vinden. Kan hij hen nog verrassen bij de start? "Het enige wat ik kan doen [tegen de Mercedessen, red.] is het hebben van een goede start", zo zegt hij. De Red Bull-coureur denkt echter niet dat hij opgewassen gaat zijn tegen Russell en Antonelli. "Ze zijn op dit moment te snel. Ik wil mijn positie behouden, een podium zou goed zijn", aldus Hadjar.

