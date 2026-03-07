Max Verstappen is nog niet tevreden na de drie vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Australië. Tot dusver lijkt het dat de Red Bull Ford niet zo hard loopt als de Mercedes en de Ferrari. De viervoudig wereldkampioen kampt echter met meer problemen. Nu gaat het om de stuurkolom.

Verstappen werd derde tijdens de eerste vrije training in Melbourne op een halve seconde achterstand van de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Tijdens de tweede oefensessie schoot hij in bocht 10 van de baan. Het stuiteren door de grindbak zorgde voor schade aan de vloer van de RB22. Hij zakte terug naar de zesde positie in de tijdenlijst op zes tienden achterstand. Oscar Piastri sloot de vrijdag als snelste af voor de Mercedessen van Kimi Antonelli en George Russell.

Problemen met de stuurkolom

In VT3 op het Albert Park Circuit groeide het gat tussen de snelste man, Russell, en Verstappen naar meer dan een seconde. De Red Bull-coureur werd richting de slotfase van de sessie geplaagd door een probleem met de stuurkolom, het onderdeel dat de draaibewegingen moet omzetten in de stuurreactie van de wielen.

"Het is de f*cking stuurkolom. Bij het uitkomen van de pitstraat zit er plotseling heel veel speling in", begon Verstappen over de boardradio. Race-engineer Gianpiero Lambiase vroeg of hij het probleem gedetailleerder kon uitleggen. De Limburger vervolgde: "Ik rij de pitstraat uit, ja? En ik draai het stuur heel ver met de stuurkolom om te proberen de garage uit te komen. Sindsdien voelt de stuurkolom compleet f*cked."

