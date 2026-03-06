Brundle na eerste dag in Melbourne: "Het wordt onvoorspelbaar"
Brundle na eerste dag in Melbourne: "Het wordt onvoorspelbaar"
Volgens voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle belooft het nieuwe tijdperk van de sport veel goeds voor de rest van het seizoen. Na de eerste actiedag op het Albert Park Circuit in Melbourne is de analist zeer te spreken over de nieuwe generatie auto's die dit jaar hun debuut maken.
De eerste vrije trainingen in Australië stonden volledig in het teken van de nieuwe technische voorschriften, waarbij de nadruk ligt op actieve aerodynamica en een herziene motorformule. Terwijl Charles Leclerc de snelste tijd noteerde in de eerste sessie, wist thuisrijder Oscar Piastri later op de dag de toon te zetten voor Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen verliep de vrijdag minder soepel door motorproblemen in de tweede training, waardoor hij kostbare tijd op de baan verloor tijdens deze belangrijke openingsfase van het kampioenschap.
Levendige auto's
Brundle heeft de eerste meters van de nieuwe bolides nauwgezet gevolgd en is onder de indruk van de visuele presentatie op de baan. "De auto's zien er geweldig en erg levendig uit", stelt de analist vast. Hoewel er voorafgaand aan het jaar de nodige discussie was over de ingrijpende veranderingen en de complexiteit van de nieuwe systemen, is Brundle na de eerste indrukken positief gestemd. "Ik ben volkomen ontspannen na de eerste dag vol actie", aldus de Brit. Hij ziet de onvoorspelbaarheid van de eerste trainingen als een goed voorteken voor de rest van het jaar. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het competitief en onvoorspelbaar gaat worden", besluit hij.
