Het allereerste raceweekend van het jaar is los in Australië en na de eerste twee vrije trainingen gaat het op zaterdag om de knikkers met de eerste kwalificatie van dit seizoen. Hoe laat gaan de sessies aankomende nacht van start in Melbourne?

Deze vrijdag begonnen we in het holst van de nacht Nederlandse tijd aan het gloednieuwe Formule 1-seizoen met de eerste twee vrije trainingen van dit tijdperk. waarin het toch interessant werd om te zien hoe de teams en coureurs het zouden gaan doen. Uiteindelijk bleken met name de Mercedes-motoren het goed voor elkaar te hebben in de tweede training, waarin Oscar Piastri beide Mercedes-coureurs voor bleef. Dat was een verbetering ten opzichte van de eerste training, waar juist Ferrari snel bleek en met ruime marge Max Verstappen de baas was. Het wordt interessant om te zien hoe dat zich ontvouwt op de zaterdag.

Tijdschema Grand Prix van Australië

In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. De derde en laatste vrije training gaat op aankomende nacht om 02:30 uur van start, met als hoogtepunt van de zaterdag de kwalificatie om 06:00 uur. De Grand Prix van Australië wordt op zondag 8 maart verreden. De startlichten doven dan om 05:00 uur.

Overzicht tijdschema

Zaterdag 7 maart

02:30 uur: Derde vrije training

06:00 uur: Kwalificatie

Zondag 8 maart

05:00 uur: Grand Prix van Australië

