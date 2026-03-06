De kop is eraf bij Red Bull Racing. De eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Australië hebben we achter de rug en die verliepen niet vlekkeloos bij Max Verstappen. Toch lijkt teambaas Laurent Mekies zich geen zorgen te maken, en hij heeft lovende woorden over voor Verstappens nieuwe ploegmaat Isack Hadjar.

Tijdens de eerste vrije training op het Albert Park Circuit kon Verstappen prima meekomen met de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hij werd derde op een halve seconde achterstand van de Monegask, terwijl Hadjar de vierde tijd klokte. De laatstgenoemde moest meer dan een seconde toegeven op de snelste mannen in VT2, en dat waren de McLaren van Oscar Piastri en de Mercedessen van Kimi Antonelli en George Russell. Verstappen zat dichterbij de top vergeleken met Hadjar, opnieuw op een halve seconde, maar hij miste een halfuur door een betrouwbaarheidsprobleem. Wat het precies was, heeft Mekies niet laten weten, maar intern bij Red Bull is het gelukkig wel geïdentificeerd en opgelost.

Mekies lijkt zich geen zorgen te maken

"We zijn best veel tijd kwijtgeraakt met Max in de eerste helft van VT2", begon Mekies tegenover Sky Sports Deutschland. "We stonden lang vast met de auto, voordat we 'm aan de praat kregen. Dat hoort bij het avontuur met de nieuwe reglementen. We zullen vaak van dit soort dingen meemaken en dan moet je proberen ze te begrijpen en op te lossen. Gelukkig is het onze jongens en meiden gelukt om de problemen te identificeren en uiteindelijk te repareren, zodat hij de baan op kon. Maar we hebben nog een heleboel te leren."

Complimenten voor Hadjar

De teambaas was verder positief over zijn jonge landgenoot. "Hij heeft het erg goed gedaan", zei hij over Hadjar. "Ik denk dat hij een prima dag heeft gehad. Melbourne is nooit een makkelijk circuit om je eerste race met een nieuw team te moeten doen, maar hij gaat er goed mee om. We hebben nog wat werk aan de winkel, maar vanuit het perspectief van het rijden zelf, heeft hij gedaan wat we van hem verwachtten. Hij heeft data verzameld, korte runs gedaan, long runs gedaan, en nu is het tijd om dat allemaal te analyseren."

