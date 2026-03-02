Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein
Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein
Voor Nederlandse fans die een kaartje hebben voor het raceweekend in Bahrein komt de overheid met een belangrijk bericht. Zo is er na de onrust van afgelopen weekend gekozen om een negatief reisadvies uit te vaardigen voor diverse bestemmingen in het Midden-Oosten, waaronder Sakhir.
Zaterdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Israël het vuur hebben geopend op Iran, dat daarop heeft gereageerd met eigen aanvallen. Daarbij zouden ook doelwitten in Saoedi-Arabië zijn getroffen. De bandentest van Pirelli, waarbij de Formule 1-teams McLaren en Mercedes dit weekend in actie zouden komen, is dan ook afgelast. De test zou plaatsvinden op het Bahrain International Circuit, maar gezien de onrust in het land zijn de testdagen geannuleerd. De Formule 1 heeft afgelopen weekend onder meer aan GPFans laten weten dat het de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houdt. In april reist de koningsklasse namelijk af naar de regio en zal daar in Bahrein en Jeddah racen, al is dat afhankelijk van de veiligheidssituatie. Het FIA World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar en houdt de situatie ook nauwlettend in de gaten.
Negatief reisadvies
Aankomend weekend start het Formule 1-seizoen in Australië, maar op 10 april begint het raceweekend in Bahrein. Hoewel de situatie in de komende tijd uiteraard nog kan veranderen, is het gebied momenteel logischerwijs volledig rood ingekleurd, wat betekent dat afreizen naar Bahrein sterk wordt afgeraden. “Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt. Bent u op dit moment in Bahrein? Verlaat het land als dat op een veilige manier kan”, zo laat het Ministerie van Buitenlandse Zaken weten.
