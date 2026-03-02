Doornbos schrikt van oorlogsgeweld: "Ik heb nooit gedacht dit in Dubai mee te maken"
Robert Doornbos meldt dat hij toch wel een aardig 'gek' weekend achter de rug heeft met de onrust in het Midden Oosten. De Rotterdammer woont in Dubai en zit midden in het oorlogsgeweld.
Zaterdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Israël het vuur hebben geopend op Iran, dat daarop heeft gereageerd met eigen aanvallen. Daarbij zouden ook doelwitten in Saoedi-Arabië zijn getroffen. De bandentest van Pirelli, waarbij de Formule 1-teams McLaren en Mercedes dit weekend in actie zouden komen, is dan ook afgelast. De test zou plaatsvinden op het Bahrain International Circuit, maar gezien de onrust in het land zijn de testdagen geannuleerd.
Doornbos vanuit Dubai
Doornbos meldt op Instagram dat hij een gekke 24 uur achter de rug heeft. "We zijn even naar buiten gegaan. De bommen hoor je nu even niet. Hoewel ik net weer wat hoorde", zo legt hij uit. "Ook al is het op afstand, je moet natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen. De lucht is wel blauw, maar je hoort af en toe in een keer een klap. Ik heb nooit gedacht dit in Dubai mee te maken", zo gaat hij verder.
