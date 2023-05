Brian Van Hinthum

Max Verstappen weet dit seizoen weer een hoop indruk te maken in de Formule 1 en het lijkt er dan ook op dat de regerend wereldkampioen ook de gedoodverfde favoriet is voor de titel van dit jaar. Felipe Massa denkt dat Verstappen een goede kans heeft om alle records aan diggelen te rijden in de sport, mocht hij daarin interesse hebben.

Het is voorlopig een heerlijk seizoen voor Verstappen en zijn fans. De Nederlander kwam tijdens drie van de eerste vijf races als eerste over de streep in zijn RB19 en het betekent dus dat de regerend wereldkampioen ook in 2023 weer bovenaan staat in het wereldkampioenschap. Daarnaast maakte Verstappen al meermaals een hoop indruk door zijn volwassen rijstijl en dominante wijze van racen. In Miami moest hij bijvoorbeeld genoegen nemen met P9 in de kwalificatie, maar wist hij tóch de race op zijn naam te schrijven.

Vergelijking met grote namen

Ook voormalig Ferrari-coureur Massa is zeer te spreken over de prestaties van de Limburger. "Max Verstappen bewijst al een tijdje dat hij een fenomeen is. Wat hij bereikt qua overwinningen en prestaties is te vergelijken met de beste momenten die we hebben gezien van Senna, Schumacher of Hamilton", citeert Motorsport.com de Braziliaan. "Hij zit op hetzelfde niveau, plus hij is erg jong en heeft nog vele racejaren voor zich, dus hij kan alle records breken en Michael en Lewis inhalen, als hij bereid is lang in de Formule 1 te blijven."

Wat is er zo bijzonder aan Verstappen?

De man die in 2008 nét het wereldkampioenschap misliep ten faveure van Hamilton, legt uit wat er zo speciaal is aan Verstappen. "Ik verwacht dat hij dit seizoen zijn derde titel wint en daarna nog veel meer. Als we het over kwaliteit hebben, dan is naast de perfectie in het rijden ook de koelbloedigheid die Verstappen op de belangrijkste momenten weet te bewaren indrukwekkend. Hij is altijd helder, weet de juiste beslissingen te nemen en kan als weinig anderen samenwerken met het team. Hij heeft veel inspraak binnen het team en iedereen volgt hem en staat aan zijn kant", besluit de man uit São Paulo.