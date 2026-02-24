Piastri luidt noodklok na testdagen in Bahrein: "Als coureur wil je dit natuurlijk nooit"

Oscar Piastri heeft zich kritisch uitgelaten over de nieuwe reglementen die dit jaar in de Formule 1 zijn geïntroduceerd. Hij stelt dat de huidige generatie bolides een grote uitdaging vormt voor de coureurs, omdat veel aspecten van het rijden niet langer natuurlijk aanvoelen. Volgens de McLaren-coureur is de koningsklasse toe aan een hervorming van deze regels om het instinctieve karakter van het racen te behouden.

De nieuwe voorschriften voor de power units en aerodynamica zorgen voor een flinke verschuiving in de manier waarop coureurs hun ronden moeten opbouwen. Waar voorheen de focus lag op pure snelheid, speelt energiemanagement nu een hoofdrol. Piastri benadrukt dat deze omschakeling niet eenvoudig is. "Ik denk dat het gewoon complex is. Er zijn veel dingen die we nog nooit eerder hebben hoeven doen en die zijn van nature uitdagend, omdat sommige ervan niet erg instinctief zijn", begon de Australiër tegenover F1-journalist Adam Cooper.

Instinctief rijden onder druk

Eén van de grootste struikelblokken voor de coureurs is van het gas af moeten gaan op de rechte stukken om energie terug te winnen voor de batterij. Dit druist in tegen alles wat een coureur in zijn loopbaan heeft geleerd. Piastri legt uit dat het lastig is om jarenlange gewoontes plotseling aan de kant te schuiven voor een meer tactische aanpak. "Als je de afgelopen vijftien jaar op een bepaalde manier hebt gereden, is het behoorlijk lastig om sommige van die dingen ongedaan te maken, vooral als sommige daarvan inhouden dat je moet liften op rechte stukken en dat soort zaken. Als coureur wil je natuurlijk op geen enkel moment liften."

Minder downforce en meer vermogen

Naast de complexiteit van de hybridesystemen zijn ook de fysieke eigenschappen van de auto's veranderd. Met een afname van de downforce met ongeveer dertig procent en een flinke toename van het elektrisch vermogen, is de balans van de auto's drastisch gewijzigd. Dit zorgt voor een rijervaring die volgens de Piastri verre van optimaal is. "Uiteindelijk zijn het auto's die langzamer zijn, minder downforce hebben en waarschijnlijk meer vermogen hebben bij het uitkomen van de bochten, dus ze zullen altijd moeilijk en lastig aanvoelen om in te rijden.

Hoewel de Formule 1 met de nieuwe regels streeft naar meer duurzaamheid en een gelijkwaardiger speelveld, vraagt Piastri zich af of de huidige weg de juiste is. Hij concludeert dat er nog veel werk aan de winkel is om de balans tussen techniek en rijplezier te herstellen. "Dat aspect is één ding. En dan zijn er nog alle aspecten die nieuw zijn en enige hervorming behoeven."

