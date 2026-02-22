Collins ziet Red Bull doorpakken: 'Auto zag er totaal anders uit'
Formule 1-analist Sam Collins keek zijn ogen uit toen de RB22 tijdens de tweede testweek in Bahrein werd onthuld. De Engelsman zag een ‘totaal ander pakket’ ten opzichte van de week ervoor in Sakhir en stelt dat Red Bull Racing direct is begonnen met een agressieve ontwikkeling.
De afgelopen weken ging het veelvuldig over de power units, die een grote rol gaan spelen in het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Toch mag het chassis daarbij niet worden vergeten. Teams zoeken in de nieuwe wagens naar manieren om downforce te genereren en de doorontwikkeling is al in de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen.
Red Bull ontwikkelt flink door
Op F1TV analyseert Collins de RB22, zoals die tijdens de laatste testweek is getoond: "De auto zag er gisteren totaal anders uit toen hij de garage uitreed. De undercut is er, er is een nieuwe sidepod, een nieuwe motorkap, een nieuwe bodemplaat; deze Red Bull is zeker de moeite waard om te volgen."
Daarbij stelt hij dat het technische team van Red Bull vrij agressief te werk gaat: "Het pakket van de Red Bull is echt enorm, en daarom denk ik dat alle aerodynamische gegevens die ze vorige week hebben verzameld niet zo belangrijk zijn voor Red Bull. Het is zo’n groot pakket, dat laat zien hoeveel technische ontwikkeling we dit jaar nog kunnen verwachten, want het is nu al zo agressief."
